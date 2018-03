Google: Uložit ćemo 300 mil. $ u borbu protiv lažnih vijesti...

Google pokreće projekt za iskorjenjivanje lažnih vijesti na internetu kao i onih tijekom prijelomnih događaja te će u sljedeće tri godine za unaprjeđenje točnosti i kvalitete vijesti koje se pojavljuju na njegovim platformama uložiti 300 milijuna dolara, objavljeno je na blogu te kompanije.

Inicijativa, nazvana Disinfo Lab, koristiti će računalne alate i novinarski nadzor kako bi pratili širenje dezinformacija tijekom izbora.

Te promjene dolaze s obzirom da su se Google, Facebook i Twitter suočili sa zazorom javnosti tijekom predsjedničkih izbora u SAD-u, dopuštajući širenje lažnih i često malicioznih informacija koje su mogle utjecati na građane da glasuju za republikanskog kandidata Donalda Trumpa.

Ta kompanija za internetsko pretraživanje kazala je da je već uvela svoje pretraživačke algoritme za prepoznavanje "dezinformacija", no kako će sada nastaviti ulagati napore.

U odvojenom blogu, Google je objavio da pokreće alat koji bi olakšao pretplatu na medijske publikacije. Time će omogućiti korisnicima da se pretplate na participirajuće medije koristeći svoj Google račun, kao i da upravljaju svim pretplatama na jednom mjestu.

Iz Googlea su kazali da će između ostalog pokrenuti pretplatu na vijesti s The Financial Timesom, The New York Timesom, Le Figarom i The Telegraphom, a objavili su da uskoro planiraju dodati još medijskih izdavača.

Google, za kojeg su neki tvrdili da uzima novac za oglašavanje koji bi trebao pripasti tiskanim medijima, priznao je da se novinarstvo našlo "pod pritiskom" u digitalnom dobu. Međutim, poručili su da imaju "zajedničku misiju" s tom industrijom te kako je žele poduprijeti u budućnosti.

Također, kompanija je pokrenula i projekt Media Wise, između ostalih u partnerstvu sa sveučilištem Stanford, kako bi pomogla mladim čitateljima da "razlikuju činjenice od fikcije na internetu".