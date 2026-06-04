Grad u Kaliforniji prvi u SAD-u glasanjem zabranio izgradnju data centara - s 86% glasova!

Monterey Park, gradić sedam milja istočno od Los Angelesa, ušao je u povijest kao prvo mjesto u SAD-u gdje su građani na referendumu trajno zabranili izgradnju data centara. Mjera NDC prošla je s više od 86 posto glasova, što teško da ostavlja prostora za ikakvu dvojbu o tome kako stanovnici gledaju na AI industriju kao susjeda.

Sve je počelo u siječnju kad je australska investicijska tvrtka predložila izgradnju data centra od oko 23.000 četvornih metara na ulici Saturn Street. Na gradsko vijeće tog večeri stigle su stotine stanovnika, rasprava je trajala do iza ponoći, a po kvartu su ubrzo nikli natpisi "No Data Center" na engleskom i kineskom - jer je Monterey Park pretežno azijsko-američka zajednica i jedno od najvećih središta kineske dijaspore u Los Angelesu.

Zašto toliko protivljenja?

Argumenti protiv data centara nisu ništa nova stvar - isti se problemi ponavljaju u zajednicama diljem SAD-a. Data centri su enormni potrošači električne energije, a troškovi se često prebacuju na kućanstva kroz račune za struju. Troše ogromne količine vode za hlađenje. Generiraju konstantnu buku. I, što možda najviše živcira lokalne stanovnike - donose malo kvalitetnih radnih mjesta u zamjenu za sve navedeno.

Najveći, tzv. hyperscale data centri troše između 10 i 50 puta više električne energije po kvadratnom metru od tipičnog uredskog prostora, a procjene govore da bi potrošnja data centara u SAD-u mogla do 2028. narasti na 12 posto ukupne potrošnje električne energije u zemlji.

Širi signal industriji

Slučaj Monterey Parka nije izoliran - gradovi, okruzi i savezne države diljem SAD-a uvode moratorije i zabrane, ali Monterey Park prvi je to učinio trajno, direktnim glasanjem građana. Kalifornijska senatorica Sasha Renée Pérez uvela je u međuvremenu i zakonodavni prijedlog koji bi na razini cijele države zabranio dieselske generatore u data centrima, spriječio prebacivanje troškova struje na građane i obvezao tech tvrtke na korištenje lokalne radne snage.

Za Silicon Valley, koji se već desetljećima širi bez previše otpora, Monterey Park mogao bi biti znak da strpljenje zajednica ima granice.

*uz korištenje AI-ja