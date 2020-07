Grand Scenic je dnevni boravak na kotačima za sedam osoba

Rijetko koji automobil koji smo imali na testu je bio luksuzan poput Grand Scenica s opremom Initiale Paris. Sjedala su zapravo prostrane kožne fotelje, a oprema - nema što nema

<p>Idealan obiteljski automobil je teško naći, no ovaj nije daleko od toga. Grand Scenic je prostran, nevjerojatno luksuzan i jako udoban. Verzija Initiale Paris izgleda nevjerojatno, ono što je izvana samo monovolumen s dosta kroma i atraktivnom jedinstvenom bojom iznutra je nevjerojatno raskošan automobil.</p><p>Sjedala su zapravo prostrane kožne fotelje, među najboljima na kojima smo sjedili u nekom autu, oprema je luksuzna, sastavljena po principu - nema što nema. Luksuzni dojam pojačavaju veliki uspravno postavljeni zaslon, intenzivno ambijentalno osvjetljenje i vrhunski materijali posvuda.</p><p><br/> Ponuda prostora je raskošna sprijeda i u drugom redu, a treći red sjedala je, kao kod većine ovakvih auta, prilično skučen i udoban samo za djecu. No za velike obitelji s mnogo djece Scenic je itekako dobro rješenje. U prtljažnik stanu raskošne 533 litre, no kad se sva sjedala koriste, on je ipak samo simboličan, 189 litara. Više se iz auta ovih dimenzija ne može izvući. </p><p><br/> Motor je novi 1,7-litreni dizel sa 150 KS i u kombinaciji s automatskim mjenjačem koji ima šest brzina idealan je pogon za auto ovoga tipa. Kombinirana potrošnja na testu od 6,2 l/100 km i oko 7 l/100 km u gradu vrlo je dobra vrijednost za ovako velik auto. Pohvale zaslužuju udoban ovjes i dobra zvučna izolacija, što uz luksuz i prostranost čine Grand Scenic autom od kojeg je teško zamisliti komfornijeg. </p><p> </p>