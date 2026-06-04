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SVI BJEŽE OD GTA

GTA 6 još nije ni izašao, a već je uništio jesenski raspored igara

Piše Tin Žigić,
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GTA 6 još nije ni izašao, a već je uništio jesenski raspored igara
Foto: Rockstar Games

Wolverine, Silent Hill, Control, Onimusha - svi u rujnu. Studeni ima jednu igru. Pogodite koju.

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Nakon PlayStation State of Playa postalo je kristalno jasno što se događa u gaming industriji ove jeseni. Rujan je odjednom jedan od najgušćih mjeseci u povijesti videoigara, a razlog je jedan: nitko ne želi biti u istoj prostoriji s GTA 6 kad ovaj izađe 19. studenog.

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Što sve izlazi u rujnu?

  • 3. rujna - The Blood of Dawnwalker - open world RPG bivših developera CD Projekt Reda, jedan od najišćekivanijih novih IP-ova godine
  • 15. rujna - Marvel's Wolverine - Insomniacov solobojni akcijski naslov s Loganom, prvi veliki Insomniac naslov od Spider-Mana 2
  • 18. rujna - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  • 22. rujna - Dune: Awakening - open world survival u svemiru Dine, stiže i na PS5
  • 24. rujna - Silent Hill: Townfall i Control Resonant - da, isti dan
  • 25. rujna - Onimusha: Way of the Sword

I to je samo ono što znamo sad - Summer Game Fest i Xbox Showcase još nisu ni bili, a Nintendo Direct se nagovješćuje za sljedeći tjedan.

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A što je u studenom?

Jedna igra. GTA 6.

Tjedni oko 19. studenog potpuno su pusti. Nema velikih naslova ni tjedan prije ni tjedan poslije. Čak je i Fable, koji je trebao izaći u jesen 2026., pomaknut na veljaču 2027. - baš kao i Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Phantom Blade Zero izlazi 29. listopada, što je već dovoljno blizu da brine.

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Koliko je GTA 6 zapravo strašan za ostatak industrije?

Jedno istraživanje pokazalo je da 29 posto igrača planira manje trošiti na druge igre u periodu oko izlaska GTA 6. Jedan direktor studija anonimno je opisao Rockstarov naslov kao "ogromni meteor" i rekao da će pomaknuti vlastite igre tri tjedna naprijed ili natrag samo da izbjegnu koliziju. Čak i Take-Twov vlastiti CEO izjavio je da ga izlazak GTA 6 plaši "milijardu puta više" nego bilo koji drugi lansiranje.

Ironično, jedini koji se nije dao uplašiti je Devolver Digital, koji je podsjetio da "nisu svi publisheri" u bijegu - ali Devolver ionako igra po vlastitim pravilima.

Rujan će biti brutalan za novčanike igrača. Za studije koji tamo izlaze - neka im sreća bude naklonjena.

*uz korištenje AI-ja

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