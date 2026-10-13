Hakeri u Francuskoj napali hladnjake u supermarketima, izazvali požare, hrana se kvari

Stotine supermarketa diljem Francuske zbrajaju štetu nakon što su hakeri daljinski preuzeli kontrolu nad njihovim rashladnim sustavima i podigli temperature na čak 50 stupnjeva Celzija. Zbog nezapamćenog kibernetičkog napada došlo je do masovnog kvarenja hrane, a u nekim su trgovinama izbili i požari. Pariško tužiteljstvo i agencija za kibernetičku sigurnost odmah su pokrenuli opsežnu istragu.

Veliki gubici za trgovačke lance

Napad se dogodio u noći s 11. na 12. listopada, a na meti su se našli neki od najvećih francuskih trgovaca. Među pogođenima su Intermarche, Carrefour, Monoprix i Cooperative U. Hakeri su iskoristili ranjivosti u sustavima koji putem interneta upravljaju hladnjacima i zamrzivačima, ostavljajući ih zagrijanima satima.

Zbog opasnog rasta temperature sva hrana u pogođenim hladnjacima morala je biti uništena kako bi se izbjegli ozbiljni zdravstveni rizici za kupce. Samo u lancu Intermarche pogođeno je oko 150 trgovina, dok je Carrefour prijavio probleme u 80 svojih objekata. Radnici su ujutro morali bacati cijela kolica odmrznute hrane i otopljenog sladoleda u velike kontejnere na ulici.

​- Ciljanje opreme ključne za očuvanje svježih proizvoda i opskrbu francuskog naroda hranom iznimno je ozbiljno i bez presedana - poručio je na društvenim mrežama izvršni direktor lanca Cooperative U Dominique Schelcher.

Njegov kolega iz Intermarchea, Thierry Cotillard, procijenio je da će ukupni gubici na nacionalnoj razini iznositi desetke milijuna eura samo u jednom danu. Francuske su vlasti odmah reagirale, pa je premijer Sebastien Lecornu naložio hitnu istragu koju provodi Nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost (ANSSI).

Foto: Stephane Mahe

Ranjivost starih sustava

Istražitelji su brzo otkrili da su napadači iskoristili sigurnosne propuste u softveru danske tvrtke Danfoss, koja isporučuje kontrolne ploče za rashladne sustave. Prema prvim informacijama, pogođeni uređaji koristili su zastarjeli firmware koji više nije primao redovita sigurnosna ažuriranja.

Iz tvrtke Danfoss brzo su potvrdili da su svjesni incidenata te su istaknuli kako su klijentima dugo savjetovali prelazak na novije sustave i redovito ažuriranje softvera. Još u kolovozu ove godine stručnjaci za sigurnost objavili su istraživanje o ranjivostima njihovih kontrolera koje omogućuju napadačima zaobilaženje provjere autentičnosti i izvršavanje štetnog koda.

Francuska trenutačno koordinira istragu sa svojim europskim partnerima jer se strahuje od širenja napada na druge zemlje. Prema navodima stručnjaka za kibernetičke prijetnje, slični problemi zabilježeni su i u Španjolskoj, Portugalu, Poljskoj, Njemačkoj te Belgiji.

Globalni trend napada na opskrbu hranom

Ovaj veliki napad u Francuskoj itekako podsjeća na nedavne slične incidente u Sjedinjenim Američkim Državama. Krajem kolovoza hakeri su poremetili rad rashladnih sustava u desetak američkih vojnih kantina, što je također dovelo do ozbiljnih gubitaka svježe hrane.

Gotovo istovremeno s krizom u Francuskoj, nizozemski trgovački div Ahold Delhaize prijavio je sigurnosni problem na svojoj mreži. Zbog toga su morali preventivno ugasiti nekoliko digitalnih sustava, a kupci preko njihove aplikacije privremeno nisu mogli naručiti dostavu namirnica kući.

Iako iz te nizozemske kompanije tvrde da za sada ne vide izravnu poveznicu s francuskim slučajem, situacija je izazvala pravu uzbunu na cijelom kontinentu. Stručnjaci redovito upozoravaju da sve veća povezanost industrijskih sustava s internetom otvara ogroman prostor hakerima, pri čemu prehrambeni sektor očito postaje sve češća i lakša meta.

*uz korištenje AI-ja