Hakirao pametnu narukvicu pa otkrio koji mu kolege najviše dižu razinu stresa na poslu

Softverski inženjer Pankaj Tanwar izazvao je veliku pozornost na internetu nakon što je iskoristio podatke sa svoje Whoop fitness narukvice kako bi stvorio ljestvicu kolega koji mu uzrokuju najviše stresa. Njegov neslužbeni eksperiment potaknuo je rasprave o korištenju biometrijskih podataka na radnom mjestu i etičkim implikacijama takve prakse.

Ljestvica stresa stvorena uz pomoć umjetne inteligencije

Tanwar je na društvenoj mreži X podijelio svoj pothvat, objasnivši kako je uspio povezati svoju Whoop narukvicu s radnim kalendarom na Googleu. Iako to nije standardna funkcionalnost, domišljati programer uspio je obrnutim inženjeringom, uz pomoć AI modela Claude Fable 5, pristupiti minutnim podacima o otkucajima srca sa svog uređaja.

Te je podatke zatim usporedio s rasporedom sastanaka i popisom sudionika kako bi utvrdio koje interakcije i koji kolege koincidiraju s povišenim brojem otkucaja srca. Rezultat je bila jedinstvena "ljestvica stresa" koja rangira kolege prema njihovom utjecaju na njegovu fiziološku reakciju. Objava je brzo postala viralna, prikupivši više od deset milijuna pregleda. Tanwar je podijelio i snimku zaslona svoje nadzorne ploče, no razborito je sakrio identitet kolega.

​- Sada imam ljestvicu i razmišljam o njoj svaki dan - napisao je Tanwar.

Zabavan eksperiment, ali ne i egzaktna znanost

Iako je Tanwarov projekt opisan kao zabavan i pronicljiv, stručnjaci, ali i sam autor, upozoravaju da takva analiza nije znanstveno rigorozna. Na otkucaje srca mogu utjecati brojni drugi čimbenici osim stresa uzrokovanog kolegama. Primjerice, povišeni puls može biti posljedica fizičke aktivnosti prije sastanka, unosa kofeina ili šećera, ali i same teme sastanka, a ne nužno prisutnih osoba. Bez obzira na to, riječ je o fascinantnom primjeru hardverskog i softverskog haka koji pruža uistinu zanimljive podatke.

Čak i ako Whoop ne identificira ispravno kolege koji uzrokuju najviše stresa, prikupljeni podaci mogu se koristiti za upravljanje zdravljem i dobrobiti tijekom radnog dana, kako na sastancima, tako i izvan njih. Mnogi korisnici pametnih satova i fitness narukvica priželjkuju slične uvide: koji dijelovi putovanja na posao su najstresniji, koje televizijske serije nas smiruju ili, naravno, koji nas kolege najviše živciraju.

*uz korištenje AI-ja

