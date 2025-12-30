Obavijesti

NOVA/STARA VERZIJA KLASIKA

Half Life fanovi dobili dva nova i besplatna naslova na Steamu

Piše Tin Žigić,
Foto: Black Mesa

Na Steamu su se pojavila dva besplatna Half Life izdanja koja igrači već masovno skidaju. Ne radi se o Valveovim službenim nastavcima, nego o community projektima koji pokušavaju osvježiti klasiku i multiplayer.

Na Steamu su dostupna dva besplatna Half Life naslova, Half Life Legacy i Half Life Arena, oba objavljena 12. prosinca 2025. Ipak, postoji važna kvaka: oba su označena kao community modovi i za instalaciju traže da već imate kupljen originalni Half Life. 

Half Life Legacy je zamišljen kao “restauracija” originala iz 1998. godine, s nizom popravaka i sitnih modernizacija. Na Steam stranici se ističu bug fixovi, poboljšana podrška za kontrolere, Steam achievementi, vizualna poboljšanja i uklanjanje ograničenja brzine bunny hopa, što će posebno razveseliti speedrun igrače. 

Half Life Arena ide u drugom smjeru i fokusira se na brzu akciju. Radi se o preradi Deathmatcha iz originalnog Half Lifea u kompaktniji, intenzivniji arena format, inspiriran Head to Head modom s PS2 verzije, uz nove mape, novo oružje, botove i VAC anti cheat.

Kako to isprobati? Ako već imate Half Life u knjižnici, na Steam stranici svakog moda samo kliknete “Install” i spremni ste. Ako ga nemate, prvo morate kupiti base igru, a tek onda instalirati Legacy ili Arenu. Usput, originalni Half Life je trenutno često na velikim popustima, pa je “ulaznica” u ove modove u praksi obično jeftina.

