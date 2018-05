Hoće li šokirati izvanzemaljce? U svemir poslali i - narodnjake

Zlatna ploča koju je NASA poslala Voyagerom kako bi pomogla izvanzemaljcima u razumijevanju ljudske rase, mogla bi ih samo zbuniti, upozoravaju stručnjaci.

Na Zlatnoj ploči snimljene su zemljopisne karte, fotografije, i grafikoni, 117 ilustracija, zvuk glasanja kita grbavca, pozdravi na 54 jezika, 20-minutni esej o životu na Zemlji i 90 minuta glazbe.

No Rebecca Orchard i Sheri Wells-Jensen sa Sveučilišta u Ohiju upozoravaju da bi sve to moglo samo izbezumiti izvanzemaljce ili im dati do znanja da se ljudi vole svađati.

- Zlatna ploča je prekrasna zbirka, kompilacija svega onoga čime ljudi sami sebe žele prikazati, no namijenjeno je nekome ili nečemu što ima osjetila slična prosječnom čovjeku - istaknula je Orchard za Guardian.

- Ako izvanzemaljci nemaju jedno od tih osjetila ili imaju neko drugo sasvim različito osjetilo, Zlatna ploča mogla bi biti prilično zbunjujuća - objasnila je.

Narcise i zvukovi motorne pile

Stručnjaci napominju i da pozdravi na 54 različita jezika također predstavljaju potencijalnu katastrofu.

- Bombardiranje pozdravima koji su snimljeni tako da bi mogli zazvučati kao svađa - napomenula je Orchard. Slanje pozdrava na jezicima između kojih nema gramatičkog sklada također je utemeljeno na pretpostavci da drugi oblici života čuju zvukove na isti način na koji ga mi čujemo.

- Ili što ako primjerice povežu fotografiju narcisa sa zvukovima motorne pile? - pita se Orchard.

Od svega zabilježenog, još bi najveći konfuziju mogla napraviti - glazba. Na poslanoj playlisti nalaze se Bach i Stravinski ali i tradicionalna glazba s Jave i Balija pa sve do bugarske narodne glazbe.

- Teško je reći kako bi se sve to moglo protumačiti, ali zasigurno će zvučati zagonetno slušatelju kojem su potpuno nepoznati zvuci kakve ljudi proizvode - upozorava Orchard.

No kakvu god zbrku bi mogla napraviti Zlatna ploča, to se neće dogoditi tako skoro. Voyager 1 se trenutno nalazi na više od 21 milijarde km od Zemlje i trebat će mu 40.000 godina do najbližeg sunčeva sustava.

Ipak, stručnjaci spekuliraju da bi sam čin slanja ploče mogao popraviti našu reputaciju.

- Ovaj projekt zapravo pokazuje da ne možemo utjecati na to kakav ćemo dojam ostaviti. Nadam se da bi sama činjenica što smo poslali nekakav zapis o čovječanstvu govori nešto o tome kakvo je čovječanstvo -zaključila je Orchard.