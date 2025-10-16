Obavijesti

AI TELEFON

Honor Robot Phone mobitel s robotskom kamerom izgleda kao da je izašao iz Pixarova crtića

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Honor

Kamera se može koristiti za klasične fotografije i selfije, ali i za automatsko praćenje subjekata ili snimanje iz neuobičajenih kutova - čak i dok telefon leži na stolu.

Na predstavljanju serije Magic8 u Kini, HONOR je otkrio konceptni uređaj pod nazivom Robot Phone – pametni telefon s ugrađenom robotskom kamerom koja se može samostalno kretati i snimati u različitim smjerovima.

Foto: Honor

Prema onome što je zasad prikazano u promotivnom videu, riječ je o telefonu čija se glavna kamera nalazi u masivnom modulu podijeljenom na dva dijela. Iz njega se izvlači mehanička ruka s gimbalom, koja omogućuje kameri da se okreće, naginje i samostalno usmjerava tijekom snimanja. Kamera se može koristiti za klasične fotografije i selfije, ali i za automatsko praćenje subjekata ili snimanje iz neuobičajenih kutova - čak i dok telefon leži na stolu.

Foto: Honor

U videu se kamera prikazuje kao “živa”, uz animirane reakcije i zvukove, što sugerira da bi uređaj trebao imati neku vrstu emocionalne ili adaptivne AI interakcije.

Tvrtka kaže da Robot Phone utjelovljuje njezinu “Alpha Plan” viziju, prelazak s običnih pametnih telefona na AI uređaje koji uče, prilagođavaju se korisnicima i razvijaju autonomno. Ideja je da budući telefoni postanu više od alata, da funkcioniraju kao “emocionalni suputnici” koji mogu razumjeti kontekst i reagirati inteligentno.

Više tehničkih detalja, kao i mogućnost da se vidi stvarni uređaj, očekuje se na MWC-u 2026. u Barceloni, gdje bi HONOR trebao predstaviti dodatne inovacije u hardveru i softveru. Za sada nisu poznate informacije o cijeni ni planu izlaska na tržište.

