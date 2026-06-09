Hrvati kupuju sve više auta: Prodano više od 34 tisuće novih vozila, ove marke dominiraju

U prvih pet mjeseci ove godine u Hrvatskoj su prodana 34.654 nova automobila što je 6,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok ih je u svibnju prodano 9.451 uz međugodišnji rast od 10,8 posto, podaci su o novim registracijama koje prenosi agencija Promocija plus. Najviše novih putničkih vozila u pet mjeseci prodala je Škoda, 4.579. Češki proizvođač drži 13,2 posto udjela u ukupnoj prodaji. Drugi je Volkswagen s prodajom 4.203 automobila i udjelom od 12,1 posto.

Treće i četvrto mjesto drže Opel i Renault. Opel je prodao 2.809 novih vozila i ima udjel u ukupnoj prodaji od 8,1 posto, dok je Renault prodao samo sedam vozila manje. Na petom mjestu je Suzuki s 2.138 prodanih automobila i tržišnim udjelom od 6,1 posto.

Najprodavaniji model u svibnju bio je VW T-Cross. Taj model prodan je u 774 komada. Slijedi Opel Frontera koje je prodano 554. Na trećem mjestu najprodavanijih je Škoda Octavia (488), a četvrti je Renault Clio (350).

U svibnju su u Hrvatskoj prodana i četiri Bentleya te po jedan Aston Martin i Lamborghini.

Od početka siječnja do kraja svibnja najviše kupaca odabralo je novo vozilo na hibridni pogon, njih 16.156, što je udjel od 46,6 posto u ukupnoj prodaji. Slijede benzinci kojih je prodano 13.087 ili 37,8 posto. Dizelaši su na trećem mjestu s 10,4 posto udjela odnosno prodajom 3.592 vozila.

Potpuno električnih vozila prodano je 1.478 (udjel 4,3 posto), a s plinskim pogonom 341 (udjel jedan posto).