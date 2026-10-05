Hrvati ove godine kupili više od 58.000 novih auta: Evo koji je model najprodavaniji

U Hrvatskoj je od siječnja do kraja rujna prodano 58.268 novih putničkih automobila, što je za 2.530 vozila ili 4,5 posto više nego u istom razdoblju lani, podaci su Promocije plus objavljeni u ponedjeljak. Samo u rujnu prodano je 4.497 vozila, što je za 143 ili oko tri posto manje u odnosu na prošlogodišnji deveti mjesec, pokazuje najnovije izvješće.

U dosadašnjem dijelu ove godine najviše je prodano Škodinih vozila, njih 7.820, s udjelom od 13,4 posto u ukupnoj prodaji. Na drugom je mjestu Volkswagen sa 7.072 prodana nova vozila i udjelom od 12,1 posto, treći je Opel s 4.389 prodanih automobila i udjelom od 7,5 posto, a slijede Renault s 4.044, Suzuki 3.724, Toyota 3.632 itd.

U prvih devet mjeseci 2026. najprodavaniji model je bio Škoda Octavia s 3.078 prodanih primjeraka, slijedi Volkswagen T-Cross (2.866), treća je Opel Frontera (2.185), a s više od 1.800 prodanih primjeraka tu su još i Renault Clio (1.872) te Suzuki Vitara (1.850).

Kada se promatra samo rujan, najprodavaniji automobil je bio Geely Starray EM-i s 224 prodana primjerka. Nadalje, prodana je 191 Škoda Octavia, 155 Suzuki Vitara, dok se još pet modela prodalo u više od 100 primjeraka - Hyundai Tucson (128), Omoda 5 (122), Volkswagen T-Cross (113), Opel Frontera (103) te Suzuki SX4 (102).

Od siječnja do rujna 2026. prodano je najviše hibridnih vozila, 27.831, uz udio od 47,8 posto u ukupnoj prodaji. Benzinaca je prodano 21.412 ili 36,7 posto, dizelaša 5.951 ili 10,2 posto, električno vozilo odabrao je 2.491 kupac ili njih 4,3 posto, a vozila na plinski pogon njih 583 ili jedan posto.

U dosadašnjem dijelu godine najviše automobila prodano je u zagrebačkoj regiji, 24.834 ili 42,6 posto, a slijede Splitsko-dalmatinska županija (5.143), Bjelovarsko-bilogorska (3.770), Primorsko-goranska (3.721), Istarska (3.566), Požeško-slavonska (3.095)..., dok su na začelju Ličko-senjska županija s 258 i Virovitičko-podravska županija s 266 prodanih novih automobila.