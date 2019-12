Hrvatska inovacija: Novo zlato vozilu na pneumatske mišiće

Osjećaj je fenomenalan, odlično se osjećam zbog zlatne medalje. Jako sam sretan što su moj trud i rad prepoznati te što sve skupa nije bilo samo za završni rad koji se odradi i to je to, oduševljeno nam priča Šime Grbić (23), student pete godine mehatronike i robotike Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Šime je nedavno na 71. Međunarodnom sajmu inovacija u Nürnbergu, IENA 2019., osvojio zlatnu medalju za svoj inovativni patent - autonomno vozilo koje pokreću pneumatski mišići. Gotovo šest mjeseci razvijao je ideju, strpljivo radio, sastavljao komponente, a sve pod budnim okom mentora, Željka Šituma, profesora na Katedri za strojarsku automatiku na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava FSB-a.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- To je relativno jednostavan koncept. Postoji kompresor koji tlači zrak u spremnik. On prolazi kroz ventile kojima upravlja kontroler. Potom dolazi do pneumatskih mišića. Kad zrak ulazi u pneumatske mišiće, oni se skrate.

Tim skraćivanjem ostvaruju nekakvu silu. Ta sila je postavljena tako da povlači koljenasto vratilo, koje tad pokreće vozilo prema naprijed. Princip je sličan motoru s unutarnjim izgaranjem, samo bez unutarnjeg izgaranja, objašnjava Šime dok sjedimo u laboratoriju za automatiku i robotiku, prepunom neobičnih izuma brojnih studenata.

Na ideju za izradu vozila koje pokreću pneumatski mišići došao je u dogovoru s mentorom. Već je sudjelovao na brojnim natjecanjima pa kaže da je mislio kako bi mogao dobro proći, no pobjedi se ipak nije nadao. Kad su ga u Nürnbergu prozvali kao pobjednika, kaže, osjećao se odlično. U cijelom procesu izrade svojega vozila Šime kaže da mu je najteže bilo sakupiti sve komponente, kao i srediti financije. Tim se dijelom više bavio Šitum, a Šime se, ističe, puno živcirao i strepio hoće li naposljetku uspjeti. Roditelji, sestre i djevojka bili su mu stalna podrška. Iako još nema konkretne planove za budućnost, kaže, sigurno će se ubrzo pojaviti neka ideja za novi izum.

Šime ipak nije jedini koji se može pohvaliti inovativnim izumima. Njegovi kolege Andreas Šantek (23) i Filip Vlahović (24), također studenti pete godine FSB-a, na najvećoj izložbi inovacija mladih u Hrvatskoj - INOVA - također su pomeli konkurenciju i osvojili brojne medalje - Andreas svojim izumom nelinearnog, putopravnog i multivarijabilnog sustava kuglice na ploči koja se s početne do željene pozicije pomiče pomoću senzora, a Filip automatiziranim pneumatskim manipulatorom koji se koristi za sortiranje različitih proizvoda, rukovanje opasnim tvarima i slično. Obojica odmalena sudjeluju na brojnim natjecanjima inovatora. Nakon fakulteta želja im je pronaći posao u struci, pri čemu Filip ističe da bi se volio opredijeliti za biciklističku industriju.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Njihov profesor i mentor Željko Šitum ističe da je jako ponosan na svoje studente. U svakoj generaciji na FSB-u postoje studenti koji naprave inovativne radove, s kojima potom nastupaju na raznim izložbama inovacija, gdje postižu vrhunske rezultate.

- Za izradu takvih izuma potrebna su različita znanja, konstruiranje, programiranje, upravljanje, senzorika... Mislim da to na našem fakultetu mogu samo studenti s našega smjera, na koje sam neizmjerno ponosan - zaključuje Šitum.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.