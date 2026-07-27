Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $

Tim Virtus.pro, čije boje brane Hrvati Nino "NIXZYEE" Mikec i Luka "Lukarux" Rukavina, uz suigrače iz Danske i Finske, ostvario je u nedjelju nevjerojatan uspjeh na jednom od najvećih svjetskih esports natjecanja. Na turniru održanom u Parizu, pokazali su dominaciju i osvojili PUBG naslov s uvjerljivih 159 bodova, čak 33 boda ispred drugoplasirane ekipe The Vicious. Pobjeda im je donijela glavnu nagradu od 650.000 dolara i 1.000 bodova za klupsko prvenstvo. U stručnom stožeru pobjedničke ekipe nalazi se i hrvatski menadžer Niki 'MaM1c' Mamić.

"Povijest je ispisana. Mi smo vaši EWC26 prvaci! Hvala svima koji su bili uz nas. Ovo je za vas", komentirali su igrači koji su ovime potvrdili status najboljeg PUBG tima. To im je drugi uzastopni naslov na velikom međunarodnom PUBG turniru. Ekipa je u svibnju osvojila i PUBG Global Series 2026 Circuit 1.

Posebno priznanje pripalo je hrvatskom igraču Ninu "NIXZYEE" Mikecu, koji je proglašen najkorisnijim igračem (MVP) cijelog turnira. Njegov izvanredan učinak, koji uključuje 33 eliminacije protivnika, osigurao mu je ovu prestižnu individualnu nagradu i dodatnih 25.000 dolara.

Uspjeh tima Virtus.pro na Esports World Cupu 2026. nije samo velika pobjeda za organizaciju, već i ogroman poticaj za hrvatsku esports scenu.

Sljedeća postaja za svjetske prvake je Rijad, gdje ih u studenom očekuje nastavak natjecanja i borba za nove titule. Više o tome pročitajte OVDJE.