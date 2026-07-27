Obavijesti

Tech

Komentari 3
ISPISALI POVIJEST

Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $
Foto: Esports World Cup
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uspjeh tima Virtus.pro na Esports World Cupu 2026. nije samo velika pobjeda za organizaciju, već i ogroman poticaj za hrvatsku esports scenu...

Admiral

Tim Virtus.pro, čije boje brane Hrvati Nino "NIXZYEE" Mikec i Luka "Lukarux" Rukavina, uz suigrače iz Danske i Finske, ostvario je u nedjelju nevjerojatan uspjeh na jednom od najvećih svjetskih esports natjecanja. Na turniru održanom u Parizu, pokazali su dominaciju i osvojili PUBG naslov s uvjerljivih 159 bodova, čak 33 boda ispred drugoplasirane ekipe The Vicious. Pobjeda im je donijela glavnu nagradu od 650.000 dolara i 1.000 bodova za klupsko prvenstvo. U stručnom stožeru pobjedničke ekipe nalazi se i hrvatski menadžer Niki 'MaM1c' Mamić

IZBORNIK NIKOLA STOLNIK PRVI PUT Hrvatska ide na esport olimpijadu: 'Volio bih da se u Rijadu vijori naša zastava'
PRVI PUT Hrvatska ide na esport olimpijadu: 'Volio bih da se u Rijadu vijori naša zastava'

"Povijest je ispisana. Mi smo vaši EWC26 prvaci! Hvala svima koji su bili uz nas. Ovo je za vas", komentirali su igrači koji su ovime potvrdili status najboljeg PUBG tima. To im je drugi uzastopni naslov na velikom međunarodnom PUBG turniru. Ekipa je u svibnju osvojila i PUBG Global Series 2026 Circuit 1.

Posebno priznanje pripalo je hrvatskom igraču Ninu "NIXZYEE" Mikecu, koji je proglašen najkorisnijim igračem (MVP) cijelog turnira. Njegov izvanredan učinak, koji uključuje 33 eliminacije protivnika, osigurao mu je ovu prestižnu individualnu nagradu i dodatnih 25.000 dolara. 

Uspjeh tima Virtus.pro na Esports World Cupu 2026. nije samo velika pobjeda za organizaciju, već i ogroman poticaj za hrvatsku esports scenu. 

Sljedeća postaja za svjetske prvake je Rijad, gdje ih u studenom očekuje nastavak natjecanja i borba za nove titule. Više o tome pročitajte OVDJE. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Musk: 'Novac neće biti bitan za 10 godina. Užasavam se AI-ja!'
JEZIVO PREDVIĐANJE

Musk: 'Novac neće biti bitan za 10 godina. Užasavam se AI-ja!'

Musk šokira: AI će, kaže, ukinuti posao, siromaštvo i novac, ali i otvoriti pitanje smisla života uz 20% šanse za katastrofu
Putovanje kroz Europu na dizel je najjeftinije. Struja je skuplja
TKO BI REKAO...

Putovanje kroz Europu na dizel je najjeftinije. Struja je skuplja

Istraživanje nizozemskog automobilskog kluba ANWB pokazalo je da je put kroz Europu ovoga ljeta najjeftinije odraditi s dizelskim automobilom
Suzuki u Europu dovodi svoj mali jeftini kei auto model
NOVI SUZUKI

Suzuki u Europu dovodi svoj mali jeftini kei auto model

Model još nema službeno ime, ali Suzuki je potvrdio da neće ostati ograničen na Japan. Koncept predstavljen 2025. razvijen je tako da dimenzijama odgovara japanskim propisima za kei automobile

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026