Od trnja do zvijezda - tako bismo mogli nazvati, sada vrlo uspješni put, hrvatskog startupa Iron Bull. Započeo prije nekoliko godina kao studentska ideja i takozvani ‘garažni startup’, svoje osnivače pretvorio je u poduzetnike i buduće franšizere, već sada s upitima iz cijelog svijeta.

Ante Medić (29) i Marko Jukić (26) u Arena Centru otvorili su svoju prvu arenu za igranje tenkovima. Radi se o igri gdje dva tima igraju jedan protiv drugog, s maksimalnih šest tenkova po timu koji se bore na modelu manjeg grada.

Jednim tenkom, težine 25 kilograma, upravljaju dvije osobe - jedna koja vozi tenk, a druga koja upravlja kupolom i pucanjem. Svaki tenk izrađen je u omjeru 1:10, a spojen je na softver koji očitava kada je neki od tenkova pogođen, a bodovi i stanje na terenu vidi se na monitorima iznad borbene arene.

Sve je to jednom bila ideja koja je krenula na jednom igralištu u Imotskom.

- Bilo je to jako davno i jako priprosto. Sada je to sve na jednoj drugoj razini, a osjećaj je jako dobar. Puno je tu bilo muke, rada i stresa. Otvorili smo prvu igraonicu, a sad imamo novi set slatkih problema pripreme za franšiziranje. Zapravo cijela nova razina, iz garažnog startupa do poduzetničkih voda - priča nam Mario.

No put do tu nije bio lak, a zadnjih godinu dana uključio pandemiju koronavirusa i nestašicu materijala.

- Uspjeli smo, ali bilo nam je problematično. Cijene nekih sirovina narasle su za 300 ili 400 puta. Problem je bila generalna opskrba stvarima, mi smo dva puta morali redizajnirati cijelu elektroniku jer u trenutku kada smo se pripremili za proizvodnju, sirovine bi nestale.



Nije bilo lako, budžet je otišao znatno gore, ali mislim da se isplatilo - kaže Mario.

- Zadnjih godinu dana smo proveli u intenzivnom razvoju, dovršavanju igraonice i tehnologije koja je potrebna da ovo možemo upogoniti. Ali evo, napokon smo tu i finalu - dodaje Ante.

Osjećaj vidjeti svoju ideju uživo, kažu, ne može opisati.

- U neku ruku nam je olakšanje u neku uzbuđenje jer tek sad posao kreće. Ovo smo pripremali jako dugo, no sad je vrijeme da tržište to prepozna kao dobru stvar - kaže Ante.

Osjećaj je odličan i za njihove obitelji.

- Iznenađeni su koliko dobro to sve skupa izgleda . Iznenađeni smo i mi sami. Svi smo bili u ovome, od nas samih osnivača do naših obitelji koje su pomagale sa svime - od građevinskog dijela, namještaja,.. Doslovno svi smo bili zajedno u tome dok nismo došli do kraja tako da je svima ovo na neki način danas šlag na torti - kaže.

Već sada su bukirani do kraja mjeseca.

- I prije samog otvaranja zvali su nas ljudi i bukirali termine, što za rođendane, team buildinge,.. Interes ljudi je nevjerojatan. Broj termina je ograničen jer se igraonica može bukirati po satima - objašnjava.

Ipak, ideja samog Iron Bulla je mogućnost franšize za što dečki već imaju bukirane posjete areni sa zainteresiranim franšizerima iz cijelog svijeta.

- Sredinom siječnja nam dolaze zainteresirani franšizeri iz Francuske, a idemo i na veliki sajam u lipnju gdje ćemo postaviti igraonicu prvi puta izvan Hrvatske kao pop-up. Interes je dosta velik. Sad je na nama da istestiramo sve na ovoj areni i da krenemo u implementaciju arene koju bismo trebali otvarati u Beču, a nakon toga ćemo ići u full franšiziranje. Imamo dosta zainteresiranih i za povremene evente kao što su sajmovi i muzeji - kažu dečki.

Ipak, franšiza je za sebe potpuno novi posao.

-Trenutno postavljamo cijeli model i to su najbitnije pripreme za franšizu koje uključuju detalje od usernamea, knjige arhitektonskih i grafičkih standarda, nadalje. I naravno dobro definirani franšizni ugovori i konstantni nadzor koji je potrebno vršiti kako bismo vidjeli da sve funkcionira na razini koju smo postavili. To je za nas cijeli novi biznis, ali vjerujem da kada netko ima volje i želje da se sve može - kaže Mario sa smiješkom.

Tim ljudi od početka do sada je narastao na preko 25, a čeka ih i još veća ekspanzija s vremenom.

- Samo mjesec dana od otvaranja, firma je od 10 ljudi prešla na preko 25 i to je samo na razini ove franšize. Trenutno ide priprema za franšiziranje i zapravo kada prerasteš u firmu koja ima franšize po svijetu,nekako je taj rast onda i organski. Trenutno smo u procesu dobivanja dokapitalizacije kako bismo mogli podnijeti taj rast koji mora biti temeljen na investiciji, a ne na prihodima - objašnjava Mario.

Za ovu arenu sami su išli u financiranje od 60 posto, dok je ostatak bila privatna investicija.

- Dosta je velik interes i investitora i investicijskih fondova, a pozivamo i ljude kojima smo zanimljivi da nam se jave. Definitivno ćemo ići u daljnje financiranje i daljini razvoj - objašnjava Ante.

Iako je, kažu dečki, bilo teže krenuti u Hrvatskoj, da mogu sve ispočetka, opet bi krenuli ovdje.

- Teško i teže je u Hrvatskoj, ali mi bismo uvijek izabrali krenuti ovdje. Mislim da to ne treba biti obeshrabrujući faktor, činjenica da smo uspjeli govori da se može. Mi uvijek možemo ostati u Hrvatskoj. Tehnologiju koju proizvodimo možemo nastaviti razvijati i proizvoditi ovdje.

Nije nitko u Americi ili Kanadi nešto bolji i pametniji od nas. Imamo jednako kvalitetne dobre inženjere, čak i bolje. Ovo je proizvod koji možemo razvijati i dalje izvoziti u svijet. Tako da ne vidim razlog zašto bi development ili bilo što preselili izvan Hrvatske - kažu dečki.

Kada pogledaju na sve što su prošli i postigli zajedno, drago im je da nikada nisu stali, čak i kada je bilo teško.

Sebi na početku rekli bismo: Samo nemoj stati. Jedino je kraj kad staneš. Čak i ako je naporno i teško i stvari se čine potpuno besmislene i imaš 1001 problem za koji misliš da ne bi trebao biti tu, samo nemoj stati. I evo nas tu - zaključili su.