Hrvatski Telekom i ERF pokreću program Alati za moderno doba

Hrvatski Telekom i Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pokreću Program „Alati za moderno doba – AIMO! pametno koristiti AI“, novi ciklus preventivnih radionica kojim se učenike osnovnih škola osnažuje za informirano, kritičko, sigurno i odgovorno korištenje umjetne inteligencije.

Novi Program nadovezuje se na preventivni program „Alati za moderno doba“ koji su HT i ERF pokrenuli 2023. godine s ciljem razvoja odgovornog ponašanja djece i mladih u digitalnom okruženju. U vremenu u kojem umjetna inteligencija sve snažnije ulazi u svakodnevicu djece, ova nova suradnja stavlja fokus na znanja i socio-emocionalne vještine koje su im potrebne kako bi razumjeli mogućnosti, ali i ograničenja tehnologije koju koriste.

Cilj osnažujućih radionica je razvoj odgovornog odnosa učenika prema umjetnoj inteligenciji. Učenici će upoznati principe na kojima umjetna inteligencija funkcionira i generira sadržaj, ali i razvijati kritičko mišljenje, učiti provjeravati informacije, prepoznavati netočne ili pristrane odgovore te razumjeti kada im AI može pomoći, a kada se trebaju osloniti na vlastito znanje, prosudbu i druge ljude.

„Umjetna inteligencija već je dio svijeta u kojem naša djeca odrastaju i zato pitanje više nije hoće li je koristiti, nego kako će je koristiti. Želimo im pomoći razumjeti da tehnologija može biti iznimno koristan alat, ali da ne može zamijeniti njihovo razmišljanje, znatiželju, trud ni odnose s drugim ljudima. Zato s našim dugogodišnjim partnerima s ERF-a nastavljamo ono što smo započeli ‘Alatima za moderno doba’, a kako bismo kroz novi set radionica osigurali konkretna znanja i vještine djece za sigurno, kritičko i odgovorno korištenje umjetne inteligencije“, izjavila je Marina Burazer, direktorica Odjela za korporativne komunikacije Hrvatskog Telekoma.

„Ovaj ciklus od četiri dodatne radionice logičan su nastavak ulaganja u cjelokupnu dobrobit i mentalno zdravlje djece viših razreda osnovne škole. Fokus našeg preventivnog programa nije samo digitalna pismenost, već osnaživanje učenika u razvoju bitnih socio-emocionalnih vještina koje su se pokazale važnima za korištenje umjetne inteligencije. Naime, pojedine značajke komunikacije s umjetnom inteligencijom mogu biti vrlo zbunjujuće za djecu te je iznimno važno na vrijeme ih upućivati u njezine prednosti, ali i potencijalne rizike“ navodi prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj projekta s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Program „Alati za moderno doba – AIMO! pametno koristiti AI“ sastoji se od četiri interaktivne radionice u trajanju od 45 minuta, namijenjene učenicima od 6. do 8. razreda osnovne škole, a njih provode educirani i licencirani školski djelatnici. Kroz konkretne primjere, raspravu i zajednički rad učenici na radionicama uče kako funkcionira umjetna inteligencija, zašto njezini odgovori nisu uvijek točni ili nepristrani, kako prepoznati granicu između komunikacije s AI-jem i stvarnih međuljudskih odnosa te kako tehnologiju koristiti na siguran i uravnotežen način.

Kako bi se ove radionice počele provoditi u osnovnim školama diljem Hrvatske, do kraja 2026. godine HT i ERF su dogovorili provedbu četiri edukacije stručnih suradnika i učitelja u osnovnim školama koji će kao licencirani voditelji provoditi radionice s učenicima. Dvije edukacije provode se u Zagrebu, a po jedna u Osijeku i Splitu. Temeljem iznimnog odaziva i interesa stručnjaka, ovim ciklusom edukacija plan je osigurati edukaciju za 164 učitelja i stručnih suradnika, što će omogućiti njihovo prenošenje znanja učenicima u 85 različitih osnovnih škola iz 17 hrvatskih županija.

Programom „Alati za moderno doba – AIMO! pametno koristiti AI“ HT i ERF nastavljaju zajednički rad na razvoju znanja i vještina koje djeci pomažu sigurnije i odgovornije odrastati u digitalnom okruženju. Cilj ostaje isti: pomoći djeci da tehnologiju koriste kao alat koji proširuje njihove mogućnosti, a ne zamjenjuje njihovu znatiželju, samostalnost, kritičko razmišljanje i odnose s drugim ljudima.