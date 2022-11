Huawei Pocket S je novi izazov za preklopni Galaxy Z Flip 4: Niža cijena uz par malih 'rezova'

Huawei je u srijedu u Kini predstavio Pocket S, novi preklopni telefon koji na prvu izgleda identično kao i P50 Pocket, no dolazi po dosta nižoj cijeni. A to su postigli nešto slabijim čipsetom i kamerama, no razlika i nije toliko dramatična.

Ovo je drugi model u njihovoj Pocket seriji i za razliku od velikog preklopnog Matea, ovo je kompaktno rješenje koje mnogima u svakodnevnom korištenju izgleda privlačnije.

Foto: Huawei

Pocket S je puno toga preuzeo sa P50 Pocketa, pa tako imamo OLED ekran od 6,9 inča s rezolucijom 2790x1188 piksela koji podržava osvježenje od 120 Hz. Isti je i prednji ekran od 1,04 inča.

Dok je lanjski model imao Snapdragon 888 čipset, Huawei je sada ugradio Snapdragon 778G, koji već ima i svoju noviju verziju Snaapdragon 7 Gen1. Iako se radi o slabijem čipsetu, razlika nije posebno značajna, a već smo vidjeli na nizu uređaja da 778G radi jako dobro.

Foto: Huawei

Pocket S je s lanjskog modela preuzeo i glavnu kameru od 40 megapiksela, kao i 13 mpx širokokutnu kameru, no ostao je bez 'ultra spectrum' kamere od 32 megapiksela. Snima 4K video. Identična je i prednja kamera koja snima fotografije od 10,7 mpx te također snima 4K video.

Preuzeli su i bateriju od 4000 mAh koja podržava punjenje na 40W i reverzibilno punjenje na 5W.

Iz fotografija se može vidjeti da će ga nuditi u pet boja.

Foto: Huawei

Trenutno se navodi da ima Harmony 3.0, no to je razumljivo jer je za sada uređaj najavljen u Kini, gdje stoji otprilike 830 eura za 128 GB model.

Nakon što su nedavno predstavili novi Mate 50 Pro, koji je odmah zasjeo i na tron DXo Mark ljestvice telefona s najboljim kamerama, u Huaweiju zasigurno očekuju da će im i ovaj telefon pomoći u oporavku tržišnog udjela. Podaci iz Omdia izvještaja koji su objavljeni ovih dana pokazuju i da je Huawei ponovno među 10 najjačih proizvođača po isporukama uređja, barem u posljednjem kvartalu i to na 10. mjestu.