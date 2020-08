Hyundai Kona Hybrid: Štedljiva kao dizel, a čista kao benzinac

Hyundai je ponudio još jednu verziju Kone. Hibrid nam je na testu trošio 5,7 l/100 km u gradskoj vožnji, a racionalnijom vožnjom moguće je trošiti i manje od 5 litara na 100 kilometara

<p>Ni jedan auto u klasi ne nudi ovakvu ponudu. Konu možete kupiti kao benzinca, dizela, električnu varijantu, a sada i kao klasični hibrid. Za razliku od potpuno električne, hibridna Kona se izgledom ne razlikuje od benzinske i dizelske varijante.</p><p><br/> </p><p><br/> On je dobra alternativa dizelašu, košta otprilike isto kao podjednako snažan dizel s automatikom, a i troši otprilike toliko. Na testu smo i u gradu i kombinirano trošili 5,7 l/100 km, a racionalnijom vožnjom moguće je trošiti i ispod 5 l/100 km.</p><p>Kona ima 1,6-litreni benzinski motor sa 105 KS i električni motor s 44 KS. Ukupna snaga sustava je 141 KS, no performanse su ipak slabije nego što ta snaga sugerira. Da Kona ima 141 KS vidi se tek pri međuubrzanjima.</p><p>Dobra stvar je da auto kao većina hibrida nema CVT mjenjač već klasični automatski mjenjač s dvostrukom spojkom što će se posebno svidjeti onima koji vole življu vožnju. A za njih je ovjes u upravljač Kone stvoren, čak i kao teži hibrid Kona je u zavojima superiornija većini konkurentskih SUV-ova. </p><p>Unutrašnjost je vrhunski opremljena, a impresionira audio sustav koji je, bez sumnje, najbolji u klasi. Krell je inače javnosti malo poznata marka koju audiofili obožavaju. Ta marka proizvodi pojačala i procesore zvuka za kućnu i profesionalnu upotrebu od kojih neki koštaju 200.000 kuna i više, a najjeftiniji modeli oko 20.000 kuna! Imati audio sustav takve marke u autu i to bez nadoplate u jačim paketima opreme je zapravo velikodušan poklon kupcima. Tako nešto glasno i jasno kao Krell sustav teško ćete pronaći i u mnogim luksuznim autima najviše klase. </p><p><strong>Testirana Hyundai Kona Hybrid Premium</strong> u opremi ima head-up zaslon, grijana sjedala u kombinaciji tkanine i kože, 10,25” dodirni zaslon s navigacijom, 18” alunaplatke, Krell premium audio...</p>