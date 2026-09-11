Ideja iz Finske: Uveli bi sustav dozvola za podatkovne centre

Finska mora uvesti sustav dozvola za podatkovne centre kako bi otklonila prijetnju naglog poskupljenja, ali i nestašice električne energije, poručile su oporbene stranke nakon Googleove najave velikog ulaganja i dugoročnog sporazuma o kupnji struje.

Google je u srijedu objavio da će u iduće dvije godine uložiti najmanje 13 milijardi eura u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju u Finskoj.

Ulaganja će obuhvatiti podatkovne centre, poboljšanje elektroenergetske mreže, te projekte čiste energije i baterijskih sustava koji će podržavati usluge poput Geminija, Pretraživanja, Karti i YouTubea, navodi Google.

Palelelno su s finskom energetskom kompanijom Fortum sklopili dugoročni ugovor o kupnji nuklearne energije. Ugovor predviđa mogućnost kupnje do polovine struje koju proizvede nuklearna elektrana Loviisa, jedna od dvije finske nuklearke, i to kroz razdoblje od 22 godine, objavio je odvojeno Fortum.

Time bi se radni vijek Loviise produljio do 2050. godine. Prema dosadašnjim planovima trebala je biti zatvorena na kraju ovog desetljeća.

Fortum namjerava u suradnji s Googleom istražiti i mogućnosti razvoja novih nuklearnih i obnovljivih izvora energije u Finskoj.

Nordijske zemlje već godinama privlačne ulagače u podatkovne centre hladnom klimom, proizvodnjom struje s niskom razinom ugljika i pouzdanim elektroenergetskim mrežama, ali građane i političare sve više zabrinjava opterećenje infrastrukture.

Ulaganja u podatkovne centre dobrodošla su u Finskoj, ali moramo se pobrinuti da imamo dovoljno električne energije i prijenosnih kapaciteta, rekao je Reutersu čelnik druge najveće oporbene stranke, Stranke centra, Antti Kaikkonen.

"Treba uspostaviti sustav dozvola za nova ulaganja u podatkovne centre", drži Kaikkonen, upozoravajući da trenutačno nitko ne sagledava šire posljedice takvih ulaganja.

Socijaldemokratska stranka trenutno vodi u anketama, a također je pozdravila ulaganja u podatkovne centre, ali i upozorila na njihov utjecaj na potrošnju električne energije.

"Posebno je važno osigurati dovoljnu količinu električne energije i cijenu koju si građani mogu priuštiti, jer je to ujedno i pitanje nacionalne sigurnosti", rekla je socijaldemokratska zastupnica Niina Malm.

Finci izlaze na izbore u travnju iduće godine.

Finski premijer Petteri Orpo rekao je da će Googleovo ulaganje potaknuti gospodarstvo te da će cijene električne energije ostati pod kontrolom.

Finska vlada nije odmah odgovorila na Reutersov upit da komentira prijedloge oporbe.