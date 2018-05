Igra navukla ogroman bijes: U njoj možeš biti napadač u školi

Video igra Active Shooter koja simulira masovnu pucnjavu u školi izazvala je kolektivno zgražanje i osudu u SAD-u. Igra je napravljena kao FPS, odnosno 'pucačina iz prvog lica' i u tom pogledu nije ni prva ni zadnja, ali problem je nastao zbog školskih hodnika i učionica kao mjesta radnje dijela igre.

Igrač može biti dio tima specijalca u jeku masovne pucnjave u školi, no postoji opcija da igrač bude i napadač u školskom pokolju, koji ubija civile i policajce.

Dječja psihologinja Amanda Gilliam kaže da iako istraživanja nisu dokazala nepobitnu povezanost video igara i masovnih pucnjava u školi, roditeljima ne bi preporučila da djeci dozvole igranje ove i sličnih igara, piše WSMW.

Active Shooter izlazi sljedećeg tjedna na Steamu, a u opisu igre stoji 'Odaberi svoju ulogu, naoružaj se, bori se i uništi. Budi dobar ili zao. Izbor je tvoj!'. Iako nije prva igra koja uključuje oružje, pucnjavu i masovna ubijanja, mnogi se slažu da su tvorci igre u ovom slučaju otišli predaleko.

Izlazak na tržište najavljen je samo nekoliko tjedana nakon zadnjeg masovnog pokolja u školi, u kojoj je tinejdžer Dimitrios Pagourtzis u srednjoj školi u Teksasu ubio 10 i ranio 10 svojih školskih kolega i nastavnika. Na kraju je htio počiniti samoubojstvo,ali nije imao hrabrosti i predao se policiji.

Samo ove godine, u Americi je bila 21 masovna pucnjava u školi u kojima je netko ozlijeđen ili poginuo, što u prosjeku znači da svaki tjedan u nekoj školi bude pucnjava, piše CNN.

