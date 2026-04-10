ROCKSTAR GAMES MONETIZIRA SADRŽAJ

Igrači će moći zaraditi igrajući GTA VI: 'Stvorit će milijunaše!'

Piše Tin Žigić,
GTA VI dolazi 2026. i mijenja igru. Rockstar uvodi "ekonomiju kreatora" koja bi mogla stvoriti milijunaše. Prodaja skinova, vozila i vođenje virtualnih biznisa samo su dio priče...

Dok se fanovi bave analizom trailera i nagađanjima o datumu izlaska, Rockstar Games u tišini priprema revoluciju koja bi mogla zauvijek promijeniti industriju videoigara. Očekivani hit, Grand Theft Auto VI, čiji se izlazak planira za svibanj 2026. godine, trebao bi biti puno više od igre - postaje platforma za zaradu, gdje bi igrači svoju strast mogli pretvoriti u ozbiljan novac.

Za razliku od prethodnika, gdje je scena korisnički generiranog sadržaja (UGC) rasla organski i ponekad u sivoj zoni, GTA VI će imati službenu podršku od samog početka. Ključni potez dogodio se 2023. godine, kada je Rockstar kupio Cfx.re, tim koji stoji iza FiveM platforme, najpopularnijeg alata za modificiranje GTA V i stvaranje "roleplay" servera.

Nedavni natječaji za posao za Rockstarov "creator platform" tim, koji izravno spominju monetizaciju, potvrđuju da tvrtka ozbiljno ulaže u ovaj segment. Prema informacijama iz industrije, Rockstar je već u pregovorima s vodećim kreatorima s platformi kao što su Fortnite i Roblox kako bi izgradio održiv i unosan ekosustav.

Kako će igrači moći zaraditi?

Stručnjaci predviđaju da će GTA VI uvesti potpuno novu "ekonomiju kreatora", a neki idu toliko daleko da tvrde kako će igra "stvoriti milijunaše". Mogućnosti za zaradu su brojne i nadilaze klasično streamanje na YouTubeu ili Twitchu.

Nagađa se da će igrači moći stvarati i prodavati vlastite skinove, vozila, oružja, pa čak i čitave misije unutar igre. Rockstar je u siječnju 2026. već pokrenuo Cfx Marketplace, digitalnu trgovinu za modding zajednicu, što se smatra testnim modelom za GTA VI. Tamo se već sada prodaju grafički paketi i kompleksne mape za stotine dolara.

Osim prodaje predmeta, kreatori bi mogli voditi virtualne biznise, poput noćnih klubova, salona automobila ili organizirati jedinstvena "roleplay" iskustva za koja bi se naplaćivao pristup.

Potencijal od više milijardi dolara

Tržište korisnički generiranog sadržaja procjenjuje se na gotovo 10 milijardi dolara, a GTA VI ima priliku uzeti ogroman dio tog kolača. Za usporedbu, Roblox svojim developerima godišnje isplati preko 500 milijuna dolara, dok najuspješniji pojedinci zarađuju i po nekoliko milijuna.

GTA ima ključnu prednost: zreliju publiku s većom kupovnom moći. Procjenjuje se da će igra u prvoj godini generirati preko tri milijarde dolara prihoda. Čak i mali dio tog iznosa preusmjeren kreatorima predstavlja ogroman potencijal. Matematika je jasna: ako samo jedan posto igrača mjesečno potroši 10 dolara na sadržaj kreatora, a oni dobiju 30 posto udjela, to otvara priliku od 240 milijuna dolara godišnje za zajednicu. Kreatori koji se počnu pripremati sada mogli bi ostvariti šesteroznamenkaste prihode već u prvoj godini.

