Ikea Vappeby je zvučnik-lampa koja će se trajno useliti u vaš vrt

Ikea je posljednjih godina napravila velik odmak na području pametnog doma i danas nudi cijeli niz uređaja, posebno odličnih zvučnika, zahvaljujući suradnji sa Sonosom, no njihov najnoviji zvučnik je njihov samostalni Bluetooth zvučnik - Vappeby.

Iako njime ne nastavljaju pametni niz povezanih uređaja, Vappeby ima niz svojih aduta. Prvenstveno, Vappeby je zvučnik koji je ujedno i svjetiljka, pa je samim time odličan za ljetna noćna druženja ili kao dodatak za moderne kampere. I kad ga uključite navečer malo podsjeća na Dartha Vadera. Sama svjetiljka ima dvije razine osvjetljenja, ali one će poslužiti više kao da podignu atmosferu u vrtu ili ispred šatora. Jesu li mogli ugraditi snažnije LED-ice? Jesu, a isto tako i RGB, no je li to sve potrebno i koliko bi onda diglo cijenu....

Kao i kod svakog Ikea proizvoda, bit će potrebno malo sastavljanja, i za to ćete dobiti odgovarajući ključ, ali sve što trebate napraviti je spojiti ručku. Sam zvučnik velik je poput dječje kantice za pijesak, odnosno visok je 25 cm i težak oko 1,8 kg. Na dnu se nalaze gumeni čepovi kako bi se spriječilo klizanje, a sve u svemu, zvučnik djeluje prilično čvrsto. Nema tu nekih dijelova koji bi nakon nekog vremena počeli zujati.

Ugrađena baterija bi trebala osigurati oko 12 sati slušanja glazbe, ovisno o glasnoći i razini osvjetljenja, a tijekom korištenja sam ga i puno svaki drugi ili treći dan. Sam zvučnik napunit će se preko USB-C konektora. Ikea vam osigurava i kabel, a za adapter se trebate pobrinuti. Ono što je dobro je da je konektor u postolju prilično zaštićen.

S prednje strane zvučnika su tri tipke. Središnja je za glasnoću, a pritiskom na kotačić možete pauzirati glazbu ili nastaviti reprodukciju onog što ste slušali. Desno od nje je tipka za Bluetooth uparivanje, a s lijeve strane je tipka za uključivanje koja služi i kao Spotify Tap. Pritiskom na tipku pustit ćete sljedeću pjesmu u Spotify algoritmu, bez da posegnete za mobitelom. Ono što bi bilo znatno bolje je da omogućuje povezivanje više uređaja.

Svjetiljka/zvučnik ima IP65 razinu otpornosti, što znači da mu neće biti ništa ako ga se poprska vodom, a i izrađen je tako da je sam driver okrenut prema dolje. U postolju se nalazi konus koji će pomoći zvučniku da rasprši zvuk prema svim smjerovima, što znači da ga možete smjestiti svugdje, a tijekom par tjedana sa Vappebyjem najbolji smještaj za mene je bio kad sam ga imao na podu. Mogao je biti relativno glasan, a da smo i dalje mogli normalno voditi razgovore. Što se samog zvučnika tiče, može biti prilično glasan i ima jako ugodan zvuk, osobito za njegovu cijenu. Basevi su prilično izraženi, dovoljno je jasan i jako dobro odrađuje svoj posao.

Sve u svemu, ovaj zvučnik ima nekoliko dobrih pluseva u svoju korist, poput vodootpornosti, osvjetljenja, solidnog zvuka za nisku cijenu.