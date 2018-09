'Imamo i jesenske praznike, a nastava nam ide u četiri bloka'

Naše učenike želimo pripremiti za život. Želimo ih naučiti rješavati probleme i raditi rukama. Zato smo ukinuli predavačku nastavu.

Uveli smo im nastavu u blokovima i smanjili opterećenje jer uče na projektima.

Ispričao nam je to Mario Stančić, ravnatelj varaždinske VI. osnovne škole. Škola je uključena u program eksperimentalnog provođenja kurikularne reforme pod nazivom Škola za život i jedina je škola u Hrvatskoj koja je od početka ove školske godine odlučila odraditi nastavu na poseban način i uvela četiri obrazovna razdoblja. Inicijativa je pokrenuta na Učiteljskom vijeću i naišla je na plodno tlo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

- Željeli smo učenicima olakšati pohađanje nastave i omogućiti im više odmora, pa smo uveli četiri obrazovna razdoblja. Prvo razdoblje počelo je 3. rujna, kao i u svim školama, a završit će 26. listopada. Tad će učenici imati tjedan dana jesenskog odmora. Drugo obrazovno razdoblje počet će 5. studenog i trajat će do 21. prosinca, kad počinju zimski školski praznici. Potom nastava počinje trećim obrazovnim razdobljem 14. siječnja, kao i u ostalim hrvatskim školama, a traje do 21. ožujka. Učenici tad imaju samo 4 slobodna dana jer nismo uspjeli osigurati više dana za odmor u tom razdoblju. Četvrto obrazovno razdoblje počinje 25. ožujka i traje sve do 14. lipnja kad završava nastava u svim školama. Unutar tog četvrtog razdoblja učenici imaju i uskrsne praznike - objašnjava Mario Stančić.

Dodaje kako Grad Varaždin razmatra mogućnost da od iduće godine za sve gradske škole uvede nastavu u četiri obrazovna razdoblja ako se taj model pokaže učinkovitim. Stančić ističe kako je i pomoćnica ministrice Lidija Kralj prilikom posjeta školi prvog dana nastave rekla da će se zalagati za to da i druge hrvatske škole preuzmu njihov model učenja.

Varaždinsku VI. osnovnu školu pohađa 796 učenika u 32 razreda. Kako bi se kvalitetno pripremili za novi način nastave, učitelji su prošli brojne edukacije, a blokovskom nastavom i uvođenjem četiri obrazovna razdoblja, učenicima će se smanjiti broj predmeta pa će imati više vremena za sebe.

Prema riječima ravnatelja Stančića, cilj Škole za život je pripremiti učenike za život. - Nastava u blokovima prati četiri obrazovna razdoblja tako da se neki predmeti uče samo u neparnim obrazovnim razdobljima, a neki samo u parnim, čime je opterećenje učenika smanjeno - kaže ravnatelj.

Dodaje da se u nižim razredima ne može organizirati nastava po blokovima zbog uzrasta, ali za njih su pripremili projektne dane.

- Počinjemo s četvrtim razredima, u kojima se izmjenjuju glazbeni i likovni. Umjesto da nastavu prirode i društva uče uz knjigu, mogu otići u školsko dvorište i tamo provesti šest nastavnih sati prirode i društva. Mogu otići i na izlet ili u šumu, gdje će učiti konkretne stvari o životu u prirodi, pa im ostaje više vremena za izvannastavne aktivnosti i njihove interese. U taj jedan dan u prirodi su odradili su možda mjesec dana razredne nastave - kaže ravnatelj.

Manji broj predmeta

Prema njegovim riječima, učenici zbog podjele na obrazovna razdoblja imaju 4-5 predmeta manje nego njihovi vršnjaci u ostalim školama.

- U petom razredu organizacijom nastave u blokovima učenici imaju četiri predmeta manje, pa u 1. i 3. bloku uče geografiju, likovnu kulturu i informatiku, a u 2. i 4. bloku umjesto tih predmeta rade prirodu, tehničku kulturu, povijest i glazbeni odgoj. Šesti i sedmi razredi nemaju organiziranu nastavu u blokovima, već samo po obrazovnom razdoblju - kaže Stančić.

U osmom razredu u 1. i 3. bloku učenici uče uz obavezne predmete kao i u petom razredu, likovnu kulturu, informatiku, biologiju i geografiju, a u 2. i 4. bloku tehničku kulturu, fiziku, kemiju, povijest i glazbenu kulturu. Ravnatelj ističe da je u tom eksperimentalnom programu najvažnije da se na sustavan način radi odmak od tradicionalne nastave prema istraživačkoj i problemskoj nastavi. Na svakom koraku učenik dobiva informaciju je li na pravom putu. Učenici su također vrlo zadovoljni novinama u njihovoj školi.

- Meni se to čini super jer će sad prvašići u prvom razredu učiti samo tiskana, a u drugom pisana slova i imat će više vremena za druge aktivnosti - rekao je Mihael Starčević, učenik 2.c razreda. I Leon Kumrić iz 5.a smatra da je nastava po blokovima i obrazovnim razdobljima vrlo dobra jer će učenici imati više vremena za pojedine predmete, bolje će se moći koncentrirati na nastavi i imat će lakše torbe.

Vanda Vrček iz 7.b kaže da joj se također sviđa nastava u blokovima jer će se nakon napornog učenja između dva bloka moći više odmoriti i opušteno pripremiti za sljedeći blok.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bolje se pripremaju

Vito Šalamon iz 7.a kaže da je novi način nastave super jer će tijekom praznika moći bolje naučiti i pripremiti se za neki predmet, ali će moći i kod kuće proučavati sadržaje koji će im koristiti u učenju.

- Mislim da nam je lakše jer se moramo koncentrirati na manje predmeta. No ne možemo 100 posto znati koliko će to biti učinkovito dok ne prođe barem jedna školska godina - kaže Dora Lešnjak, učenica 8.a. I njezinom kolegi iz 8.c Ozrenu Pevecu sviđa se nastava u blokovima.

- Imat ćemo više manjih praznika, što je puno bolje jer se tijekom duljih praznika zaboravi gradivo. Uz to ćemo se odmoriti. Moj prijatelj u Njemačkoj već dugo ima takvu nastavu s više praznika i to je super - kaže Ozren. Slično razmišlja i Adam Rendić iz 2.d, koji kaže da će tako lakše učiti, a i torbe su im lakše.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.