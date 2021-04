Enyaq iV nije prva električna Škoda, već su imali mali Citigo iV, no ovo je mnogo ozbiljniji model. Nastao na istoj tehnologiji kao i Volkswagenovi ID modeli Enyaq ipak pruža prilično drugačiji doživljaj. U to smo se uvjerili na prvim probnim vožnjama povodom početka prodaje u Hrvatskoj. Enyaq smo vozili tri dana i mnogo toga saznali o njemu, a prvi dojmovi su zaista dobri.

Po izgledu je Enyaq pun pogodak. Gdje god smo bili ljudi su se okretali za autom, prilazili nam, raspitivali se. Auto zaista upada u oči i to na pozitivan način. Klasične oštre linije mnogo su ekstravagantnije nego kod drugih Škoda. Veliki kotači dijagonale 19" izgledaju upečatljivo, no Škoda nudi još impresivnije, sve do 21".

Unutrašnjost je posebna priča. U najluksuznijoj verziji, kakvu smo mi vozili, Enyaq zaista ničim ne zaostaje za premium autima. Dizajn je bogat i zaista pogođen, materijali odaju dojam luksuza, završna obrada je savršena. S kombinacijom dodirnog zaslona od 13 inča (najveći ikad u nekoj Škodi), malih jednostavnih digitalnih instrumenata te vrhunskih materijala i udobnih fotelja unutrašnjost se gotovo doima kao savršen spoj neke moderne elektronske igračke i luksuznog dnevnog boravka.

Napredni električni auto baziran je na VW-ovoj MEB platformi. Dugačak je 465 cm, širok čak 188 cm te nudi vrlo prostranu unutrašnjost sprijeda i straga te prtljažnik od 585 litara, što je blizu razine Kodiaqa.

Škoda će za Enyaq nuditi se tri različite baterije i pet motora. Sve varijante baterija su već u Hrvatskoj, a nude se i tri različita motora. Škoda modele koji su trenutno dostupni u hrvatskoj zove 50, 60 i 80, po veličini baterije. Najslabiji model ima bateriju kapaciteta 52 kWh i 148 KS. , snažnija verzija ima bateriju od 58 kWh i 180 KS, a trenutni top model bateriju od 77 kWh i 204 KS. Pogon svih modela je stražnji. Sredinom godine stiže verzija s pogonom na sve kotače i 265 KS, a do kraja godine i druge verzije, između ostalog, Enyaq Coupe i RS verzija sa 299 KS.

Mi smo isprobali verziju Enyaq iV 80 s 204 KS i najvećom baterijom. S takvom kombinacijom auto je prilično impresivan. DO 100 km/h ubrza za 8,6 sekundi, međuubrzanja su još impresivnija. Maksimalna brzina je, kao kod svih modela (osim RS), ograničena na 160 km/h. Ponašanje u zavojima je unatoč velikoj masi odlično, a ovjes je istodobno izuzetno udoban.

Tvornički deklariran doseg od 537 kilometara je realan samo ako se vozite vrlo nježno. No i uz življu vožnju doseg je još uvijek vrlo dobar. Uz agresivniju vožnju kombinirani doseg nam je iznosio oko 360 kilometara, a uz umjerenu oko 420 kilometara. U gradu na te brojke možete slobodno dodati još nekoliko desetaka kilometara. Enyaq iV 50 ima deklarirani doseg 355, a Enyaq 60 može prevaliti do 413 kilometara.

Brzina punjenja ovisi o modelu. Dok se najslabiji puni snagom 50 kW (DC) i 7,2 kW (AC), Enyaq 80 može podržavati punjenje snagom 125 kW (DC) i 11 kW (AC). Njegova baterija sem tako na najbržim punjačima do 80 posto napuni za 38 minuta.

Osnovni Enyaq 50 od važnije opreme donosi LED svjetla, dodirni zaslon 10", dvozonsku klimu i čelične naplatke od 18" a košta od 275.209 kuna. Kao bolja opcija doima se osjetno bogatije opremljeni Enyaq 60 s cijenom od 306.096 kuna. Top model Enyaq 80 košta od 356.700 kuna.