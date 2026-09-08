Obavijesti

Tech

Komentari 0
SAVJETUJEMO

Internet je pun 'čudotvornih' dodataka za aute: Nemojte bacati svoj novac na ovo

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Internet je pun 'čudotvornih' dodataka za aute: Nemojte bacati svoj novac na ovo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zajedničko tim oglasima je da djeluju dovoljno "tehnički" da mogu zvučati uvjerljivo, a obično su popraćeni animacijama molekula, grafikonima bez izvora i svjedočanstvima "oduševljenih kupaca"...

Admiral

Internet je prepun proizvoda koji za nekoliko desetaka eura obećavaju ono za što automobilska industrija troši milijarde: 20 ili 30 posto manju potrošnju, više snage, obnovu istrošenog motora, čišćenje potpuno začepljenog DPF-a ili nestanak duboke ogrebotine nakon nekoliko poteza krpom. Zajedničko tim oglasima je da djeluju dovoljno "tehnički" da mogu zvučati uvjerljivo, a obično su popraćeni animacijama molekula, grafikonima bez izvora i svjedočanstvima oduševljenih kupaca. Problem je da takvi čarobni proizvodi najčešće uopće ne djeluju.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!
DRŽE 11,38% TRŽIŠTA

U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!

U kolovozu je 3874 novoregistrirana auta. Škoda u prvih osam mjeseci s 7257 vozila drži prvo mjesto među markama, a Octavia s 2887 primjeraka među modelima. Drugi je VW sa 6668 vozila, treći je Opel s 4226. U kolovozu je u TOP 5 prvi put kod nas upao Kinez - Geely Starray EM-i
FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna
OTKRILI SVE DETALJE

FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna

Novi Spring prvi je od četiri potpuno električna modela koja Dacia planira lansirati do kraja desetljeća. On također označava važnu prekretnicu za model koji je od 2021. godine prodan u više od 210.000 primjeraka
Ubrzo stiže iPhone 18, a hoće li stvarno pojeftiniti iPhone 17?
TEŠKA MATEMATIKA

Ubrzo stiže iPhone 18, a hoće li stvarno pojeftiniti iPhone 17?

Appleove cijene drmaju inflacija i novi plan: iPhone 17 možda ostaje skup, a jeftinih popusta gotovo nema. Lov na akcije kreće sada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026