Zajedničko tim oglasima je da djeluju dovoljno "tehnički" da mogu zvučati uvjerljivo, a obično su popraćeni animacijama molekula, grafikonima bez izvora i svjedočanstvima "oduševljenih kupaca"...
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Internet je pun 'čudotvornih' dodataka za aute: Nemojte bacati svoj novac na ovo
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Internet je prepun proizvoda koji za nekoliko desetaka eura obećavaju ono za što automobilska industrija troši milijarde: 20 ili 30 posto manju potrošnju, više snage, obnovu istrošenog motora, čišćenje potpuno začepljenog DPF-a ili nestanak duboke ogrebotine nakon nekoliko poteza krpom. Zajedničko tim oglasima je da djeluju dovoljno "tehnički" da mogu zvučati uvjerljivo, a obično su popraćeni animacijama molekula, grafikonima bez izvora i svjedočanstvima oduševljenih kupaca. Problem je da takvi čarobni proizvodi najčešće uopće ne djeluju.
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