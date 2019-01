Internetski trgovci Hrvatima smiju naplatiti više no drugima

Već mjesec dana na snazi je europska Uredba koja zabranjuje geoblokiranje. To znači da kupac iz Hrvatske mora dobiti proizvod po istoj cijeni i pod istim uvjetima kao i oni iz Njemačke, Irske ili Poljske kad ga naručuju preko interneta.

Međutim, javio nam se čitatelj Davor Kallay s drukčijom pričom.

- Ništa od toga! Amazon iz Italije neku robu ne šalje u Hrvatsku, a njemački Amazon u zadnjem koraku promijeni cijenu. Piše da je PDV u Hrvatskoj veći nego u Njemačkoj. Konačna cijena vidi se tek kad kupite proizvod, a ne prije. Ali lijepo objašnjavaju kako je sami možemo izračunati. Cijenu treba umanjiti za njemački PDV (19 posto) i potom je uvećati za hrvatskih 25 posto - objašnjava Davor.

Htio je kupiti zemaljski/satelitski prijamnik koji je na talijanskom Amazonu stajao 69 eura. Poslao nam je screenshot njihove stranice na kojoj piše na talijanskom kako “prodavatelj proizvod ne šalje u Hrvatsku”.

Iz Europskog potrošačkog centra pri Ministarstvu gospodarstva poslali su nam zbunjujući odgovor na pitanje je li to u redu. Rekli su kako Uredba o zabrani geoblokiranja zaista zabranjuje diskriminaciju temeljem državljanstva, mjesta boravka i sličnog, ali da internetski trgovci ipak mogu formirati različite cijene za različite zemlje. Uredbu ne bi trebalo tumačiti kao da se njome nameće obveza prekogranične dostave robe u drugu državu članicu u koju trgovac inače ne bi ponudio mogućnost takve dostave svojim klijentima. “Trgovci nisu obavezni osigurati sklapanje ugovora i dostavu proizvoda u Hrvatsku, osim ako se na to nisu obvezali u svojim Općim uvjetima poslovanja”, piše u odgovoru Europskog potrošačkog centra. Dakle, ako se trgovac u svojim Općim uvjetima poslovanja nije obvezao da će slati svoj proizvod u Hrvatsku po istim cijenama, on to ne mora.

Objasnili su i različite cijene po kojima trgovci prodaju proizvode te naveli kako “trgovac može prodavati robu po različitoj cijeni ako ona nije formirana tako da diskriminira kupce zbog državljanstva ili mjesta boravka”.

Ako kupac smatra da ga netko diskriminira zato što mu ne želi poslati proizvod ili je on skuplji za kupca iz Hrvatske, može od trgovca tražiti odgovor i potom ga prijaviti tijelu koje je nadležno za provedbu Uredbe o zabrani geoblokiranja u zemlji u kojoj je registriran internetski trgovac.