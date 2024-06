Isprobali smo Huawei FreeBuds 6i slušalice za uživanje u tišini

Nakon potpuno neobičnih FreeClip slušalica, Huawei je u Dubaiju nedavno predstavio najnovije FreeBuds 6i slušalice koje pripadaju nešto povoljnijem cjenovnom rangu, ali nakrcane su gomilom naprednih značajki kojima pokazuju da žele dominirati u klasi. I to rade jako dobro, pogotovo sa odličnim ANC-om (poništavanjem buke). Tijekom proteklih desetak dana slušalice su se pokazale jako dobrima .

Slušalice dolaze u kompaktnom kućištu koje je nešto manje od onog FreeClip slušalica, i to u crnoj, bijeloj i ljubičastoj boji. Ja sam tijekom testa koristio crno kućište i sviđa mi se što je matirano pa se ne primaju otisci, no same slušalice su od sjajne plastike. Maleno kućište je jako dobro izrađeno, djeluje čvrsto i nema razloga sumnjati da neće takvo biti kao i neke druge slušalice nakon godinu, dvije korištenja. Standardno, tu je LED indikator stanja baterije i USB-C konektor. Same slušalice također su kompaktne, a Huawei navodi da su 6 posto manje od FreeBuds 5i slušalica. Kompaktna je i stapka, odnosno nastavak na kojem je maleni touchpad preko kojeg možete programirati četiri različite geste. Uz slušalice dolazi nekoliko silikonskih nastavaka, no meni je taman bio onaj koji je došao tvornički i tijekom nekoliko dana nisam imao problema s prianjanjem ili ispadanjem tijekom hodanja. Svaka slušalica teška je oko 5,4 grama (nešto više od FreeBuds 5i), dok je kućište sa 34 grama otprilike jednake težine kao i na prethodnom modelu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Slušalice su opremili driverom od 11 mm, i Huawei navodi da isporučuju bas koji je 50% snažniji do 14Hz, podržan LDAC HD audio kodekom. Zvuk je solidan, ne i fantastičan. Odnosno, ovo nisu slušalice za one koji će tražiti da se osjeti svaka glazbena finesa i titraj žice pod prstima, ali će poslužiti jako dobro za gledanje filmova, slušanje glazbe u pokretu i ono što većinom svi i radimo. Korisnici također mogu personalizirati svoje audio iskustvo uz podržane multi-EQ efekte, koji pružaju do 10 podesivih postavki EQ-a za prilagodbu glazbenog ukusa. Nećete tu učiniti ogromnu razliku, jedino ako u postavkama zvučnih efekata pojačate vokale, čut ćete neku veću razliku. Basevi su također solidni.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ono gdje slušalice briljiraju je aktivno poništavanje buke (ANC). Dolaze s trećom generacijom Huaweijeve tehnologije, što je u prethodnoj seriji bilo ekskluzivno samo za Pro modele slušalica. Nova Intelligent Dynamic ANC 3.0 tehnologija, omogućuje slušalicama da precizno poništavaju vanjsku buku, ovisno o različitim scenarijima i okruženjima i to u stvarnom vremenu. Huawei navodi da su razvili algoritam za čak 34 scenarija i da slušalice svakih 2,6 μs prate buku i prilagođavaju parametre unutar jedne sekunde kako bi neprimjetno optimizirali poništavanje buke u okruženju. U praksi su me jako ugodno iznenadile kvalitetom uklanjanja buke. Prvi put sam ih isprobao na brodu i brujanje trajekta je u trenu nestalo. Slično je bilo i u avionu, gdje su jako dobro prigušile buku motora i omogućile da to ignoriram dok sam gledao film sa Netflixa. U nekim situacijama potpuno su utišale vanjsku buku i čini se kao da su jako dobar dodatak za one koji žele tišinu i mir.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Slušalice imaju i tri mikrofona te su u Huaweiju poboljšali prikupljanje šumova, kako bi vaš glas tijekom poziva bio jasniji, ali i kako bi uklonili pozadinske šumove i čavrljanje. I to radi jako dobro. Ja sam jasno i glasno čuo sugovornike, a slušalice su dobro prigušile i zvuk nogometne utakmice na televizoru koji je bio kraj mene tako da me se čulo jasno.

Možete ih jednostavno upariti kao svaki Bluetooth uređaj s Android ili iOS uređajima, no uz Ai Life aplikaciju moći ćete prilagoditi geste, postavke zvuka. Moći ćete je instalirati kroz Huaweijev App Gallery.

Svaka slušalica ima bateriju od 55 mAH, dok je kapacitet kućišta 510 mAh. ANC nisam koristio stalno i slušalice su kapacitet blizu deklariranih 5 sati s jednim punjenjem. Huawei navodi 8 sati slušanja glazbe bez ANC-a i do 35 s potpuno napunjenim kućištem.