Isprobali smo Huawei FreeBuds Neo: Tako male, a pune glazbe

FreeBuds Neo novi su tip slušalica u Huaweijevoj sve većoj liniji bežičnih audio uređaja, koji donosi kombinaciju laganog dizajna, aktivnog poništavanja buke i naprednih audiofunkcija. Riječ je o modelu koji se smjestio negdje malo ispod Pro modela te iznad ostatka FreeBuds serije, a cilja na korisnike koji slušalice koriste tijekom cijelog dana, od slušanja glazbe i telefonskih razgovora do putovanja i igranja.

Dizajn i udobnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei je s Neo slušalicama još jednom odlučio eksperimentirati s nekim uvriježenim standardima za slušalice. Iznimno male i lagane bežične slušalice na prvi pogled ostavljaju dojam uređaja napravljenog za svakodnevno i nenametljivo korištenje. Kratke drške i malo jajasto kućište daju im prepoznatljiv izgled, a dostupne su u nekoliko boja, među kojima je i zanimljiva ružičasta varijanta, ali ona nije među varijantama izlistanima na Huaweijevoj stranici u Hrvatskoj. U svakom slučaju dizajnirane su da privuku mlađu publiku.

Svaka minijaturna slušalica teži oko 4,8 grama i nakon nekoliko sati nošenja ne stvaraju neki pritisak u ušima. To je posebno važno na putovanjima, kada slušalice često koristimo satima bez prekida. U pakiranju dolaze silikonski nastavci pa ćete lako pronaći kombinaciju koja najbolje odgovara obliku uha.

Slušalice dobro pristaju tijekom uobičajenih dnevnih aktivnosti, no kod intenzivnijeg kretanja stabilnost će ovisiti o obliku uha i odabranim nastavcima, ali nisam ni jednom imao osjećaj da će mi ispasti iz uha. Imaju certifikat IP55 za zaštitu od vode i prašine.

Kvaliteta zvuka

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

FreeBuds Neo koriste 11-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice, a zvuk je podešen tako da bas bude dovoljno izražen za modernu pop i elektroničku glazbu. Niske frekvencije imaju težinu, ali ne prekrivaju potpuno vokale i instrumente. Glasovi su uglavnom jasni, što se dobro uklapa u svakodnevno slušanje glazbe, podcasta i gledanje videa s društvenih mreža. Slušalice se dobro snalaze i u rocku, gdje je važno zadržati razumljivost vokala uz gitaru i bubnjeve. Bas je fino naglašen i u većini onog što sam slušao na njima bio sam jako zadovoljan zvučnom slikom i nisam uopće imao potrebe odlaziti u ekvilajzer i mijenjati baseve ili visoke tonove.

Podrška za LDAC omogućuje kvalitetniji bežični prijenos zvuka na kompatibilnim uređajima, dok su dostupni i standardni SBC i AAC kodeci. Na kompatibilnim Huaweijevim uređajima podržan je i L2HC 4.0. Važno je pritom imati na umu da sama podrška za naprednije kodeke ne znači automatski i bolji zvuk u svakoj situaciji. Kvaliteta ovisi o izvoru glazbe, uređaju i postavkama reprodukcije.

Slušalice nude i prostorni zvuk koji pokušava proširiti zvučnu sliku, osobito tijekom gledanja filmova i slušanja sadržaja prilagođenog takvoj reprodukciji. Učinak je zanimljiv, ali neće nužno biti jednako primjetan kod svih pjesama. Tu je i praćenje pokreta glave, što je i dalje opcija koja mi ne leži.

Aktivno poništavanje buke

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Aktivno poništavanje buke jedna je od važnijih funkcija FreeBudsa Neo. Huawei navodi smanjenje buke do 30 dB, a sustav je namijenjen ponajprije prigušivanju zvukova iz okoline koji mogu ometati slušanje glazbe ili razgovore. U praksi ANC najviše dolazi do izražaja u javnom prijevozu, avionu i na prometnim ulicama. Buka motora i klima-uređaja postaje manje napadna, pa je moguće ugodnije slušati glazbu bez pretjeranog pojačavanja glasnoće. Ne treba, međutim, očekivati potpunu tišinu. Glasovi ljudi i nagle promjene zvukova iz okoline i dalje se mogu čuti.

Dostupno je nekoliko načina rada, uključujući prilagodbu poništavanja buke i transparentni način rada koji propušta zvukove okoline. Potonji je koristan kada trebate čuti najavu na kolodvoru ili želite s nekim razgovarati bez vađenja slušalica.

Za telefonske razgovore zadužena su tri mikrofona i sustav za obradu glasa. Njihova je zadaća izdvojiti govor od pozadinske buke i omogućiti da vas sugovornik jasno čuje i u manje idealnim uvjetima. Glas tijekom razgovora ostaje razumljiv i kada se nalazite na ulici ili u prostoru s više ljudi.

Funkcije i povezivost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

FreeBuds Neo podržavaju Bluetooth 6.0 i istodobno povezivanje s dva uređaja. Primjerice, možete ih povezati s prijenosnim računalom i mobitelom te se prebacivati između glazbe na računalu i dolaznih poziva na telefonu bez stalnog ručnog uparivanja.

Dodatne postavke dostupne su kroz Huaweijevu aplikaciju Audio Connect. Ondje se mogu prilagođavati zvuk, načini poništavanja buke i druge funkcije. Na raspolaganju su i postavke ekvilizatora, što je korisno ako želite ublažiti bas ili malo naglasiti vokale.Gestama standardno upravljate reprodukcijom, glasnoćom i ANC-om, a senzori prepoznaju i kada izvadite slušalicu iz uha. Podržane su i geste glavom za prihvaćanje ili odbijanje poziva, što može biti praktično kada su vam ruke zauzete. Dio funkcija najbolje dolazi do izražaja unutar Huaweijeva ekosustava, ali slušalice standardno rade sa svim Android i iOS uređajima.

Huawei je uključio i funkcije namijenjene igranju, među kojima je način rada za smanjenje kašnjenja zvuka, gdje prepoznaje da je pokrenuta igra kako bi smanjio latenciju. Dodatna obrada zvuka pokušava olakšati prepoznavanje smjera iz kojeg dolaze određeni zvučni efekti, što može biti korisno u akcijskim igrama i pucačinama.

Baterija i punjenje

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei navodi do deset sati reprodukcije glazbe s jednim punjenjem kada je ANC isključen. S uključenim poništavanjem buke deklarirano trajanje pada na oko šest i pol sati. Uz kućište za punjenje ukupna autonomija iznosi do 40 sati bez ANC-a, odnosno do 24 sata s uključenom funkcijom.

Stvarno trajanje baterije ovisit će o glasnoći, korištenom kodeku i aktivnim funkcijama. Posebno treba računati na kraću autonomiju ako istodobno koristite LDAC i aktivno poništavanje buke. U takvoj kombinaciji baterija se troši osjetno brže, što je važno ako slušalice planirate koristiti tijekom dugih putovanja bez mogućnosti punjenja.

Kućište se puni putem USB-C priključka i ne podržava bežično punjenje. Brzo punjenje korisno je kada prije izlaska imate samo nekoliko minuta, ali za dulja putovanja ipak je pametno unaprijed napuniti i slušalice i kućište.