Isprobali smo novu Spider-Man igru: Koje vas avanture čekaju?

Jedna od najiščekivanijih igara ove godine za PlayStation 4, Spider-Man izlazi 7. rujna. Našeg junaka čeka gomila borbe protiv jednih od najpoznatijih negativaca iz stripova. Igra opasno konkurira za najzanimljiviju igru ove jeseni.

Foto: Marvel

Igra počinje uvodom gdje Petera Parkera budi telefonski poziv upomoć. Naime, napadnuta je banka a jedino Spider-Man može otkloniti prijetnju. Igra odlikuje fantastičnom grafikom i realističnim prikazom New Yorka. Dok se krećete urbanom džunglom New Yorka, sama igra je nevjerojatno fluidna te vam pruža jedinstveno iskustvo. Također, fenomenalno je napravljeno njihanje po gradu uz pomoć paukove mreže. Dok se tako kreće kroz grad, imate osjećaj da želite samo to raditi i istraživati svaki kutak grada. Borba protiv negativaca je vrlo jednostavno napravljena, a različiti combo udarci će vam pružiti jedinstvenu priliku svladati negativce. Uz pomoć mreže ćete moći uzimati predmete, zavrtjeti ih i tako svladati grupu negativaca koji vas napadaju. Ono što Spider-Mana čini različitim od ostalih superjunaka je to što u borbi, bez problema skočite na strop ili visoki zid i napadate iz zraka negativce. U igri postoje i sporedne misije, a kad njih završite tada imate mogućnost promijene izgleda Spider-Mana, unaprijediti paukovu mrežu.

Foto: Marvel

U igri vas očekuje borba protiv negativaca kao što su Electro, Scorpion, Vulture, Rhino, Mister Negative, Kingpin ali i Silver Sable, ubojita plaćenica bijele kose koja se prvi puta pojavila 1985. godine u stripu.

- Ono što smo se fokusirali kod igre, je ispričati priču ne samo o SpiderManu već i o Peteru Parkeru. Dok igrate igru, ne postoji samo priča o superjunaku već i o čovjeku koji je poput nas - kazao je Jon Paquette, pisac iz Insomiac Games.

Foto: Marvel

Insomiac Games, studio koji je radio igru iza sebe ima niz uspješnih serijala kao što su Spyro, Ratchet & Clank, Resistance, a u njihovoj 24 godine dugoj povijesti Spider im je prva licencirana igra. U igri se neće igrati sa strip junakom, već s i s Peterom Parkerom, čovjekom iza odijela superjunaka. Poznati likovi kao što su M.J. i Miles Morales bit će od pomoći Peteru Parkeru, a autori igre otkrivaju da će oni koji igru uzmu u prednarudžbi dobiti niz specijalnih dodatnih odijela, no ona će se moći zaraditi i kroz samu igru.

U svijetu gaminga, mnogi kažu da gaming sezona počinje 7. rujna kada Spider-Man ekskluzivno izlazi za PlayStation 4.