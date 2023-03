Isprobali smo Vivo X90 Pro: Noć pretvara u dan i puca od snage

Vivo je odlučio u Europi kao svoj flagship model ponuditi Vivo X90 Pro, što po imenu i zvuči kao top model, no u Kini se nudi model koji nosi X90 Pro+ te nudi Snapdragon 8 Gen 2 i još neke značajke. Bez obzira na to, X90 Pro koji je za nas Europljane ima puno toga što mu ide u prilog, a jedan od glavnih aduta mu je Sonyjev 1-inčni senzor IMX989 s Zeiss optikom i nekim impresivnim fotografskim značajkama.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Upravo je ta fotografija ono što pršti iz gotovo svakog detalja ovog telefona. Kamere su tako smještene u okruglom bloku koji podsjeća na leću, tu je Zeiss oznaka, a da ne bude zabune, i na vrhu telefona je natpis ‘profesionalna fotografija’. Da ne usfali natpisa i oznaka, tu je još i jedan ‘Xtreme imagination’. Straga je veganska koža koja mu daje poseban štih, a i rješava problem otisaka prstiju. Telefon je s 9,3 mm debljine relativno tanak, međutim blok s kamerama strši za još nekoliko milimetara, ali srećom, položaj i mjere su mu dobro pogodili pa telefon na stolu neće klackati na najmanji dodir. Ipak, silikonsko kućište koje je došlo uz telefon je preporučljiva razina zaštite za leće i sam uređaj, iako telefon puno ljepše izgleda bez silikonske maske. U sredini između leća vidjet ćete crveno T* što znači kako se radi o Zeissovu zaštitnom premazu koji smanjuje refleksije, a može se vidjeti i na Zeissovim lećama za kamere ili ciljnicima.

S masom od 215 grama, ovo nije baš lagan uređaj, ali X90 Pro u ruci djeluje udobno i rubovi su dobro obrađeni pa se telefonom lako barata. Dobrom gripu pomaže i tekstura veganske kože na poleđini telefona te zakrivljeni rubovi ekrana na bočnim stranama.

Ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dok su ti zakrivljeni rubovi ekrana stvar ukusa, a kao što vidimo, mnogi telefoni iz top segmenta danas opet imaju potpuno ravne ekrane, sam prikaz slike je odličan. Radi se ovdje o 6,78-inčnom AMOLED ekranu sa 120 Hz osvježenjem. Rezolucija je 1260x2800 piksela, boje su odlične, a telefon nudi i dovoljno opcija prilagodbe. Tako uz standardnu, pro i svijetlu paletu boja, X90 Pro ima i “Zeissovu prirodnu” paletu boja, a koji ćete odabrati i koju temperaturu boja želite, stvar je osobnog izbora. Inače, prošlogodišnji X80 Pro imao je nešto višu rezoluciju ekrana, a to nije jedina promjena nagore u odnosu na lanjski uređaj.

Ispod ekrana nalazi se senzor otiska prsta koji je prilično brz i radi pouzdano, no radi se o optičkom senzoru, dok je prošlogodišnji imao ultrazvučni senzor s puno većom površinom. Na njemu je trebao samo lagani dodir bilo gdje u toj zoni dodira, a mogli ste isprogramirati i da jednim dodirom prsta otključate telefon i pokrećete dvije aplikacije. To je bila odlična opcija koja je X80 izdvajala od konkurencije.

Uređaj su opremili stereo zvučnicima koji imaju jako ugodan zvuk, nisu pretjerano glasni i bit će i više nego dobri dok skrolate kroz TikTok ili gledate najnoviju seriju s Netflixa. Nema 3,5 mm konektora, što je standard, a ionako ćete najvjerojatnije koristiti bežične slušalice.

Kamera

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao i kod lanjskog modela, Vivo je ovdje nastavio svoje partnerstvo s Zeissom, tvrtkom koja je jedan od pionira u fotografiji i razvoju leća, a osim njihovog premaza, tu je i dalje niz softverskih alata povezanih s Zeissom, poput portretnih modova kod fotografije te Cinematic moda za snimanje videa u Zeissovu stilu. Kao što smo spomenuli gore, X90 Pro na glavnoj 50 mpx kameri ima Sonyjev veliki 1-inčni senzor IMX989. Isti takav senzor nalazi se i u novom Xiaomi 13 Pro telefonu. Tu je još i 50 mpx IMX758 portretna kamera, a obje imaju optičku stabilizaciju te širokokutna kamera od 12 megapiksela. Na njima je video ograničen do 8K rezolucije na 24fps. Sprijeda je 32 mpx selfie kamera s 1080p videom. Samo sučelje je ostalo prilično jednako onom u prošlogodišnjem Vivo X80.

Fotografija i mogućnosti velikog senzora su jedan od glavnih aduta ovog telefona i jako mi se sviđa što fotografije djeluju jako prirodno, bez nekog prevelikog naglašavanja detalja, pretjerivanja s HDR-om. A zahvaljujući tom velikom senzoru fotografije imaju prirodnu dubinsku oštrinu u automatskom modu, pa ćete na momente kod fotografija pomisliti da snimate portrete, odnosno ono što snimate izgleda puno ‘profesionalnije’ za kameru s mobitela. A kad raspolažete s dovoljnom količinom svjetla, okidač reagira trenutno i ono što vidite ćete i snimiti.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Noćne fotografije također koriste prednosti tog senzora i nešto ih brže snima u ‘noćnom’ modu, pa će slike ispasti dosta oštrije, a Vivo ima i dodatna pametna rješenja poput impresivnog noćnog videa koji se uključuje kad kamera snima u 1080p i 30fps. A tu je i noćni sportski mod koji će staviti naglasak na brzo snimanje.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Kad među modovima odete na opciju ‘više’, tu je i Astro mod koji vam omogućuje snimanje zvjezdanog neba iz ruke i radi jako dobro. Treba mu otprilike četiri sekunde, ali fotografije su sjajne, s obzirom na svjetlosno zagađenje u Zagrebu. Za puni dojam ovog moda najbolje je otići u prirodu, daleko od urbane svjetlosti. Tu je i Supermoon mod za naglašavanje Mjeseca, koji radi dobro, no on ima i opciju prenaglašavanja Mjeseca, a želite li stvarno pretjerati, možete vašu fotografiju mjeseca staviti preko drugih fotografija.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Telefoto leća je ograničena na 2X uvećanje i ona se uključuje kad se prebacite na portrete, a iako se bokeh može naknadno prilagoditi, često je na tim portretima znao biti prenaglašen, jer se uključi i softverski bokeh, pa bi fotografije izgledale kao da ste subjekt nalijepili na neku pozadinu. U portretima možete birati i među raznim Zeiss filterima koji će emulirati Zeissove leće pa će tako izgledati i pozadine fotografija. Fotografije s prednje kamere također su jako zadovoljavajuće.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Performanse

I dok Pro Plus model u Kini koristi blagodati Snapdragona 8 Gen 2, ovaj je dobio najnoviji osmojezgreni MediaTekov čipset Dimensity 9200 u 4 nm tehnologiji. Uz to ima 12 GB LPDDR5X RAM-a i 256 GB interne memorije. To znači da telefon u svakodnevnom radu klizi kroz sve zadatke, sve igre rade besprijekorno, nigdje nema nekog osjećaja da mu nedostaje snage, a i telefon se ne grije posebno ni kod punjenja. Inače, uz procesor se nalazi i dodatni V2 čip, koji je zadužen za to da rastereti glavni procesor kod obrade videa i fotografija.

Baterija

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

A punjenje je najmanji problem ovog telefona. Dolazi s baterijom kapaciteta 4870 mAh i tijekom testiranja telefona, obično bih dan završio sa 30-40 posto kapaciteta. U nekoliko navrata telefon se potpuno ispraznio nakon otprilike dan i pol, s tim da sam ga dan ranije s punjača skinuo u 6 ujutro. No ono što me smetalo je slična situacija kao i sa X80, a to je upravljanje procesima u pozadini. Za razne news aplikacije sam morao ručno uključiti da se ne gase u pozadini kako bi redovito stizale sve notifikacije. Imajući to na umu, to su neki detalji koji dodatno troše bateriju, tako da nije nerazumno izvući i dva dana s jednim punjenjem. A kako telefon ima 120W punjač i podršku za 50W bežično punjenje, baterija će za čas biti nazad na 100 posto. Točnije, za otprilike osam minuta, telefon od nule može biti na 50 posto za nešto više od 8 minuta. Za 15 minuta telefon mi se od 15 posto napunio do nekih 77 posto. U balansiranom načinu punjenja telefon će rasporediti snagu punjenja ovisno o temperaturi, a možete uključiti i da stalno puni najvišom snagom. Telefon dolazi s Androidom 13 i Funtouch OS doradom koji uključuje neke korisne opcije i prilagodbe sučelja, ali i nizom bespotrebnih aplikacija.