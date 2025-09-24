Isprobali smo Xiaomi 15T Pro: Uz moćni zum, radi kao walkie talkie. Ovo su prvi dojmovi

Xiaomi je s 15T serijom odlučio ozbiljno podići ljestvicu fototgrafije u klasi telefona ispod 1000 eura pa tako novi 15T Pro donosi periskopski Leica 5x telefoto koji zaista otvara nove mogućnosti snimanja udaljenih detalja, dok 15T ostaje pametan kompromis za one koji žele Leica tonove bez iste razine zumiranja. Ovo je i prvi put da T serija u Xiaomiju ima ovakvu optiku koja će omogućiti da izvučete dodatne detalje iz vaših fotografija.

Dizajn

Na prvi pogled, 15T Pro, ali i 15T odaju dojam da je riječ o ozbiljnom telefonu. 15T Pro je malo teži i masivniji od osnovnog modela, sa 7,96 mm debljine i 210 g težine. To mu daje dojam čvrstoće i premium osjećaja. Okvir je izrađen od 6M13 aluminijske legure što nudi pojačanu izdržljivost. I stvarno, nakon nekoliko dana s ovim uređajima, ugodno su me iznenadili kvalitetom izrade. Mocha Gold varijanta izgleda luksuzno na dnevnom svjetlu, a iako ima zlatno u nazivu, boja više vuče na smeđu. A kod modela 15T koji smo koristili par dana, Rose Gold boja je isto tako decentna i ne vuče toliko prema ružičastoj, kao što znaju biti neki ‘rose gold’ uređaji ili nakit. U svakom slučaju, kao što smo vidjeli s novim Huawei Watch GT6 u smeđoj boji, ovo su neke nove istaknute nijanse.

Foto: Xiaomi

Stranice telefona su ravne, a kutevi taman zaobljeni da nema neugodnog osjećaja urezivanja telefona u dlan, a sviđa mi se i obrada poleđine telefona koja ne privlači otiske. Standardni 15T je tanji i lakši, sa 7,50 mm debljine i 194 g težine, pa ga je malo lakše držati duže vrijeme. Iako telefoni dijele gotovo identične mjere i izgled modula s kamerama, glavni detalj po kojem ćete ih razlikovati je smještaj bljeskalice uz modul s kamerama na 15T Pro, dok je ona na 15T na mjestu dodatnih senzora u četvrtoj ‘rupi’ za kamere.

Oba modela dolaze s IP68 certifikatom otpornosti na vodu i prašinu, što znači da mogu izdržati uranjanje do 3 metra u slatku vodu. Ekran je zaštićen Corning Gorilla Glass 7i staklom, koje pruža odličnu otpornost na ogrebotine. Nekoliko dana s telefonima nije ni bilo dovoljno da ključevi i svakodnevno korištenje ostave neke tragove.

Ekran i zvuk

Oba modela imaju veliki 6,83-inčni AMOLED ekran. Pro verzija nudi osvježavanje do 144 Hz i iznimno tanke rubove, što daje dojam da se ekran proteže cijelom prednjom stranom uređaja, a dobro je i što su ti rubovi simetrični. Rezolucija od 2772 × 1280 piksela i vršna svjetlina do 3200 nita znače da na suncu nema drame. Boje su žive, kontrast fantastičan, a podrška za HDR10+ i Dolby Vision dobro će doći kod gledanja videa. Slabiji 15T se razlikuje jedino po tome što ima osvježenje ekrana do 120 Hz, što je i dalje dovoljno za uživanje u glatkom prikazu slike.

Zvučnici su stereo, dovoljno su glasni i pružaju čist zvuk, osobito visoki tonovi, basevi se ugodno čuju, iako bi ti niži tonovi mogli biti i malo više izraženi. Tu je i podrška za Dolby Atmos i zvučnici će solidno poslužiti i za gledanje filmova i serija, iako je realnije da ćete ih gledati preko slušalica. Pro model ima i trostruki sustav mikrofona, što je korisno za snimanje videa. Pro model koristi DC zatamnjenje za zaštitu očiju, dok standardni 15T ima 3840Hz PWM zatamnjenje.

Performanse

15T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9400+, izrađen u 3 nm procesu, s Immortalis-G925 MC12 GPU-om. U praksi sve radi brzo i uglađeno, od pokretanja aplikacija do igranja zahtjevnih igara. U testovima po sirovim brojkama pokazuje da je 9400+ blizu po snazi sa Snapdragonom 8 Elite, a u nastavku možete pogledati i rezultate s testova.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

15T ima Dimensity 8400 Ultra s Mali-G720 GPU-om, i dalje vrlo moćan čip, ali kod njega se u određenim situacijama može primijetiti da nije potpuno uglađeno pokretanje aplikacija.

Foto: Xiaomi

Oba modela koriste LPDDR5X i UFS 4.1 memoriju, što znači brza učitavanja i fluidan multitasking.



Xiaomi ima svoj 3D IceLoop sustav za hlađenje koji očito učinkovito odvodi toplinu od ključnih komponenti, jer tijekom nekoliko dana nisam primijetio negodna zagrijavanja telefona. Pod opterećenjem bi se zagrijao, ali ne pretjerano.

Softver

Telefoni koje smo imali na testu dolaze sa zadnjom verzijom HyperOS 2 sustava, dok bi HyperOS 3 trebao stići kao OTA nadogradnja kroz mjesec dana. Ta nadogradnja će donijeti redizajnirano sučelje, novu tražilicu direktno na početnom zaslonu i Hyper Island, odnosno otok koji pruža brzi pristup pokrenutim aplikacijama iz vrha ekran. HyperOS 3 će također poboljšati međupovezanost unutar Xiaomi ekosustava. no za potpun popis novosti trebat će pričekati nadogradnju.

Ono što bi trebalo biti dostupno odmah nakon lanisranja je Xiaomi Astral Communication. Ta tehnologija, među ostalim, uključuje Offline komunikaciju, što omogućuje glasovne pozive između dva Xiaomi 15T uređaja bez mobilne mreže i bez Wi-Fi veze, odnosno nešto kao walkie-talkie. U praksi to znači mogućnost poziva na otvorenom do 1,9 kilometara između dva Pro uređaja i do 1,3 kilometra između dvije standardne 15T jedinice u idealnim uvjetima.

Ovu ćemo mogućnost isprobati čim stigne kao nadogradnja.

Kamera

Foto: Xiaomi

Kamere su razlog zašto bi mnoge privukao ovaj telefon. 15T Pro donosi Leica telefoto kameru koja pruža 5x optički zoom, a ističe se da je žarišna duljina ekvivalentna 115 mm te vrlo upotrebljiv 10x zoom i do 20x Ultra Zoom zahvaljujući računalnoj fotografiji.

Glavna 50 MP kamera s Leica Summilux optikom i Light Fusion 900 senzorom s otvorom blende f/1.62 daje odlične rezultate danju i jako dobre noću. Kod noćnih mi se svidjelo da ne vuče previše prema žutom svjetlu, ali pri slabom svjetlu i bržim pokretima primjetno je zamućenje. Senzor 13.5 EV visok dinamički raspon. Ultraširoka od 12 MP s otvorom blende f/2.2 radi što treba, a prednja 32 MP kamera daje oštre i prirodne selfije. No, pri slabijem svjetlu, poput restorana, gubi se oštrina na licima.

Standardni 15T ima također vrlo dobar 50 MP glavni senzor s Light Fusion 800 i f/1.7 otvorom blende, plus 50 MP Leica 46mm telefoto za portrete i 12 MP ultraširoku.

Softverske mogućnosti su impresivne: Xiaomi AISP 2.0 sa značajkama poput PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0 pomaže u dotjerivanju slika, a Master Portrait uvodi nove bokeh efekte poput "Wide" i "Bubbles". Tu je i Leica portretni mod, a Leica ima i cijeli niz svojih filtera pa ćete vrlo lako naći poželjni efekt da se izrazite.

Međutim, mislim da bi ta Leica suradnja trebala biti izraženija u glavnom izborniku kamere, odnosno da bi te Leica mogućnosti trebale biti naglašenije, ali i nuditi primjetnije razlike. Uz to, primijetio sam i da nekad mali prikaz zadnje fotografije koju je snimio nije bio ispravno rotiran.

Pro podržava 4K video pri 120 fps i 8K snimanje, dok oba uređaja podržavaju 4K 60 fps 10-bitno Log snimanje s LUT podrškom za profesionalnu postprodukciju.

Baterija i povezivost

Foto: Xiaomi

Baterija od 5500 mAh nalazi se na oba uređaja, a tijekom nekoliko dana 15T Pro je često imao oko 50% preostalog kapaciteta prema kraju dana. Tu sam ga koristio uobičajeno kao i ostale uređaje, no štedljiviji korisnici vrlo bi lako mogli izvući dva dana s jednim punjenjem telefona.

Pro verzija nudi 90 W žično HyperCharge i 50 W bežično HyperCharge, no za to morate imati odgovarajući punjač koji ne dolazi s telefonom.

Standardni 15T ima 67 W punjenje koje je i dalje vrlo brzo.

Što se tiče povezivosti, 15T Pro podržava Wi-Fi 7 i Bluetooth® 6.0, Dual-Bluetooth, dok standardni 15T ima podršku za Wi-Fi 6E i Bluetooth® 6.0. Oba modela podržavaju Dual SIM i NFC.

Cijene i dostupnost u Hrvatskoj

Xiaomi 15T Pro dostupan je u tri boje: Crna, Siva i Mocha Gold te dolazi u memorijskoj varijanti od 12+512 GB po cijeni od 899 EUR.

Xiaomi 15T dostupan je u tri boje: Crna, Siva i Rose Gold, a dolazi u dvije memorijske varijante:

Xiaomi 15T (12+512 GB) – 699 EUR

Xiaomi 15T (12+256 GB) – 649 EUR

Do 31. listopada, uz kupnju Xiaomi 15T Pro te Xiaomi 15T (12+512 GB) na poklon se dobiva Xiaomi Robot Vacuum S40C, pametni robotski usisavač. Uz kupnju Xiaomi 15T (12+256 GB) kupci će dobiti voucher od 100 EUR za kupnju navedenog usisavača.



