Automatsko vezivanje zabrana uz dob bilo je jedan od najspornijih dijelova prijedloga. Talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa sada je potvrdilo da u konačnoj verziji neće biti planiranih zabrana
EKSTREMNO
Italija je htjela ograničiti vožnju starim vozačima: Evo kako
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Talijanske vlasti razmatrale su prilično radikalna ograničenja za najstarije vozače. Prema radnoj verziji novog Zakona o cestovnom prometu, svatko tko navrši 85 godina pri sljedećem produljenju vozačke dozvole automatski bi dobio tri ograničenja: zabranu vožnje autocestom, zabranu udaljavanja više od 100 kilometara od mjesta stanovanja te totalnu zabranu bilo kakve količine alkohola u krvi. Plan je izazvao burne reakcije, a vlada je u međuvremenu od njega odustala.
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