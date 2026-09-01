Obavijesti

Tech

Komentari 1
EKSTREMNO

Italija je htjela ograničiti vožnju starim vozačima: Evo kako

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Italija je htjela ograničiti vožnju starim vozačima: Evo kako
Foto: Ilustracija/canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Automatsko vezivanje zabrana uz dob bilo je jedan od najspornijih dijelova prijedloga. Talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa sada je potvrdilo da u konačnoj verziji neće biti planiranih zabrana

Admiral

Talijanske vlasti razmatrale su prilično radikalna ograničenja za najstarije vozače. Prema radnoj verziji novog Zakona o cestovnom prometu, svatko tko navrši 85 godina pri sljedećem produljenju vozačke dozvole automatski bi dobio tri ograničenja: zabranu vožnje autocestom, zabranu udaljavanja više od 100 kilometara od mjesta stanovanja te totalnu zabranu bilo kakve količine alkohola u krvi. Plan je izazvao burne reakcije, a vlada je u međuvremenu od njega odustala.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Ne dajte muževima da igraju GTA 6': Ljute partnerice prijete prekidom zbog novosti u igri
DEČKI, USUDITE LI SE IGRATI?

'Ne dajte muževima da igraju GTA 6': Ljute partnerice prijete prekidom zbog novosti u igri

GTA 6 zapalio mreže: spojevi i ljubavna veza u igri neki proglašavaju prevarom, dok Rockstar poručuje da je sve opcionalno
DOBRA VIJEST ZA VOZAČE Stižu poticaji za kupnju električnog auta: Evo kako se prijaviti
58 MILIJUNA EURA

DOBRA VIJEST ZA VOZAČE Stižu poticaji za kupnju električnog auta: Evo kako se prijaviti

Građani će imati priliku prijaviti se za poticaje za kupnju električnih automobila već u listopadu, a iznos subvencija još nije službeno potvrđen
'Sram vas bilo, idem': Google popljuvali zbog 'jezera Ontario', druge karte sve popularnije
POKLEKNULI PRED TRUMPOM

'Sram vas bilo, idem': Google popljuvali zbog 'jezera Ontario', druge karte sve popularnije

Američki navigacijski servis MapQuest doživio je nagli porast preuzimanja nakon što je javno odbio usvojiti promjenu imena. Aplikacija se popela na četvrto mjesto besplatnih aplikacija u američkom App Storeu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026