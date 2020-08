Jan Gulliksen o švedskom iskustvu u razvoju umjetne inteligencije

Kako je Švedska postala globalni predvodnik ulaganja u tehnološka istraživanja prezentirat će na Digital Takeoveru 2020. Jan Gulliksen - savjetnik ministra švedske vlade za digitalizaciju

<p>Digital Takeover, najveći inovacijski i transformacijski summit u regiji, ugostit će <strong>Jana Gulliksena</strong> <strong>- stručnjaka iz švedskog Nacionalnog vijeća za digitalizaciju</strong> koji će, na ovom petodnevnom spektaklu, predstaviti politiku zbog koje je ta zemlja danas svjetski predvodnik u inovacijama. Prema najnovijim rezultatima European Innovation Scoreboard izvješća Švedska je u samom vrhu zemalja koje posljednjih godina uspješno ulažu u inovacije na svim razinama. Hrabre i moderne politike oblikovale su u toj zemlji društvo u kojem se razvijaju snažni inovatori, predvodnici digitalne transformacije i najbolji primjeri uspješne prakse tehnološkog napretka. Hrabre i moderne politike oblikovale su u toj zemlji društvo u kojem se razvijaju snažni inovatori, predvodnici digitalne transformacije i najbolji primjeri uspješne <strong>prakse tehnološkog napretka</strong>.</p><p> </p><h2>Digitalni stručnjak koji će prenijeti vrijedno znanje i uspješne primjere iz prakse<strong> </strong></h2><p><strong>Jan Gulliksen</strong> aktivan je u raznim sferama i jedan je od trenutno najvažnijih europskih stručnjaka iz područja tehnoloških znanosti. Redovni je profesor na diplomskom studiju „Interakcija ljudi i računala” na uglednom sveučilištu <strong>KTH Royal Institute of Technology</strong> u Stockholmu, <strong>digitalni je prvak</strong> Švedske i <strong>potpredsjednik za digitalizaciju</strong> na tom istom sveučilištu gdje je zadužen za transformaciju sveučilišta u cilju iskorištavanja mogućnosti koje donosi digitalna era. Gulliksen provodi istraživanja o digitalizaciji i digitalnim radnim okruženjima, iskoristivosti i pristupačnosti sučelja za interakciju između čovjeka i računala, a trenutačno se bavi projektima za <strong>pružanje pomoći beskućnicima</strong> u Švedskoj pomoću informacijskih tehnologija digitalizacije i inovacija. U sferi digitalizacije, Gulliksen je bitna osoba za suradnju s Europskom komisijom upravo u području Digitalnog programa za Europu u kojoj je Švedska posljednjih godina dominantan predvodnik.</p><p> </p><h2>Švedska – zemlja koja je prepoznala važnost ulaganja u tehnološka istraživanja</h2><p>S izdvojenih 3% nacionalnog BDP-a, Švedska je nacija koja je u <strong>vrhu svijeta prema iznosu kojeg ulaže u razvoj tehnologije</strong> i inovacija, posebno u području medicinskih znanosti. Nacija koja je unazad desetljeća poznata po svom napretku i inovacijama, od izuma sigurnosnog pojasa i pacemakera do modernih servisa poput Spotifya i Skypea, svoj put ka tehnološki naprednoj budućnosti nastavlja i dalje. Švedske Vlade svjesne su važnosti ulaganja u tehnologiju i na europskoj razini, pa je tako 2016. Švedska oformila <strong>grupu za jačanje digitalizacije u EU</strong> pod nazivom „Digital 9“ čime su željeli pokazati važnost digitalne transformacije za budućnost. Švedska politika i znanje o inovacijama danas su nadahnuće i ogledni primjer mnogim zemljama, a Jan Gulliksen će zasigurno svojim predavanjem na <strong>najvećem inovacijskom i transformacijskom digitalnom summitu u regiji, 8. rujna </strong>biti inspiracija brojnim sudionicima, posebno domaćim i regionalnim stručnjacima iz državnih ministarstava kojima Gulliksen može prenijeti praktično znanje kako potaknuti inovacije na novoj razini, posebice državnoj.</p><h2> </h2><h2>Gulliksen predaje na jednom od sto najboljih sveučilišta na svijetu </h2><p>KTH Royal Institute of Technology ugled je stekao kao sveučilište koje provodi istraživanja svjetske klase u nizu tehnologija i inženjerskih područja. Njegova snažna istraživačka reputacija učvrstila je poziciju sveučilišta kao jednog od najistaknutijih tehničkih sveučilišta u Europi. KTH je jedno od sto najboljih sveučilišta u svijetu i ima svjetsku reputaciju u izvrsnosti i inovacijama.</p><h2> </h2><h2>Digital Takeover daje uvid u budućnost</h2><p><strong>Više od 65 vrhunskih svjetskih i domaćih predavača </strong>sudjelovat će od <strong>7. do 11. rujna</strong> na najvećem regionalnom inovacijskom i transformacijskom digitalnom summitu Digital Takeover 2020. U pet dana summita donosimo vam preko 24 sata programa u kojem sudjeluju stručnjaci i inovatori iz svijeta biznisa, marketinga, inovacija, blockchain tehnologije, fintecha, retaila, medicine, medija i drugih industrija.