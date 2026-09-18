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Je li 100.000 kilometara još uvijek granica za odlično iskorišten rabljeni auto?

Piše Autostart,
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Je li 100.000 kilometara još uvijek granica za odlično iskorišten rabljeni auto?
Foto: Canva
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Oko 100.000 kilometara još uvijek događa zanimljiva stvar. Automobil tehnički ne postaje odjednom lošiji, ali tržišno može osjetno izgubiti privlačnost

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Na tržištu rabljenih automobila postoji gotovo magična granica: 100.000 kilometara. Automobil sa 92.000 km mnogima djeluje poželjno, dok isti model sa 112.000 km odjednom postaje "istrošen". Mnogi kupci čak automatski postavljaju 100.000 kilometara kao maksimalnu kilometražu u internetskim tražilicama. No ima li to danas ikakvog tehničkog smisla? Odgovor na to pitanje je: gotovo da ne. Kilometraža i dalje utječe na vrijednost automobila, ali sama brojka na instrumentima govori mnogo manje o njegovu stvarnom stanju nego što većina kupaca misli.

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