Oko 100.000 kilometara još uvijek događa zanimljiva stvar. Automobil tehnički ne postaje odjednom lošiji, ali tržišno može osjetno izgubiti privlačnost
SAVJETUJEMO
Je li 100.000 kilometara još uvijek granica za odlično iskorišten rabljeni auto?
Čitanje članka: < 1 min
Na tržištu rabljenih automobila postoji gotovo magična granica: 100.000 kilometara. Automobil sa 92.000 km mnogima djeluje poželjno, dok isti model sa 112.000 km odjednom postaje "istrošen". Mnogi kupci čak automatski postavljaju 100.000 kilometara kao maksimalnu kilometražu u internetskim tražilicama. No ima li to danas ikakvog tehničkog smisla? Odgovor na to pitanje je: gotovo da ne. Kilometraža i dalje utječe na vrijednost automobila, ali sama brojka na instrumentima govori mnogo manje o njegovu stvarnom stanju nego što većina kupaca misli.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku