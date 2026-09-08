Je li GTA 6 previše realan? 'Toči gorivo u auto, pazi na oružje... Što još stiže, porezne prijave?'

Rani detalji o igri Grand Theft Auto 6 potaknuli su raspravu o tome je li najnoviji naslov Rockstar Gamesa postao previše realističan za vlastito dobro. Otkako je objavljen prvi duži pogled na igru, saznali smo mnogo o priči Jasona i Lucije. Iako se nekima trinaestogodišnje čekanje već čini isplativim, drugi strahuju da je Rockstar svoju posvećenost realističnom gameplayu shvatio malo preozbiljno.

Studio je poznat po tome što svoje igre ispunjava detaljima koje obožavatelji mogu istraživati godinama, a čini se da ni GTA 6, u dobru i u zlu, neće biti iznimka. Jedan od voditelja razvoja, Rob Nelson, obećao je upravo to tijekom nedavnog intervjua.

Reakcije NPC-eva i ograničenja oružja

Jedan od elemenata u kojem će se novi Grand Theft Auto razlikovati od prethodnika jest način na koji NPC-evi (non-playable characters) reagiraju na oružje. Nelson je nagovijestio da više nećete moći jednostavno šetati uokolo s RPG-om i očekivati da nitko neće reagirati. Sustav oružja također je doživio veliku promjenu, odmičući se od "čarobnog džepa" iz prethodnih naslova. Igrači će sada biti ograničeni na dva duga oružja, jedan pištolj i jedno hladno oružje. Dodatna oružja morat će se skladištiti u prtljažniku vozila, što izbor opreme prije misije čini važnom taktičkom odlukom.

​- Reakcije su puno nijansiranije nego prije. Dakle, ako imate dugu pušku na leđima, trebalo bi biti u redu. Ako je držite u ruci, ljudima se to ne sviđa i počet će se udaljavati od vas. Što više oružja nosite i način na koji ga nosite, sve je važno - objasnio je Nelson.

​- Ako vas policajci vide, dat će vam upozorenje. Ako dugo oružje držite u obje ruke kao da ste spremni pucati, stvari počinju eskalirati - dodao je.

Ovaj pristup zasigurno zvuči više kao Red Dead Redemption 2 nego Grand Theft Auto 5. Obožavatelji općenito smatraju da GTA iz 2013. godine živi od kaosa, dok je kaubojski simulator iz 2018. snagu pronašao u svojim mirnim, prizemljenim trenucima. Nelson je priznao da su se vremena promijenila, objašnjavajući da Rockstar smatra kako stari pristup "više ne funkcionira pri ovoj rezoluciji - s bihevioralnom sofisticiranošću koju sada trebamo od naše populacije."

​- U GTA 5 možete izvući sačmaricu niotkuda pred ljudima i oni ne reagiraju. Ovdje to ne funkcionira - pojasnio je.

Punjenje goriva i podijeljena mišljenja

Čak i najmanji pomak prema realističnijem Vice Cityju nešto je što su obožavatelji očekivali od GTA 6, no to ne čini Nelsonove komentare manje vrijednima rasprave. Treba li se Rockstar osloniti na crtani kaos po kojem je GTA poznat ili ubaciti realizam koji je RDR2 učinio posebnim? To je pitanje koje si mnogi postavljaju posljednjih dana.

"Idući korak je da ćemo u igri morati ispunjavati porezne prijave", našalio se jedan obožavatelj.

"Ja sam za potpunu imerziju koliko god je mogu napraviti. RDR2 je najbolja igra koju sam ikad igrao i sviđa mi se što GTA 6 čine sličnijim njoj", argumentirao je drugi.

Drugi se nalaze negdje u sredini, a jedan korisnik Reddita istaknuo je: "U trenutku kad izvadim pištolj, vjerojatno ću učiniti nešto gore od prijetnje, tako da je ovo u redu."

Rockstar je sigurno svjestan ravnoteže koju mora postići, ali to ih nije spriječilo da dodaju još realističnih elemenata. Jedna mehanika, prisutna u drugim open-world igrama, koja će debitirati u GTA serijalu jest potreba da igrači paze na gorivo u svojim automobilima. Da, zaista. Nelson je potvrdio da će benzinske postaje omogućiti igračima popravak i dolijevanje goriva u vozila. Sam proces traje samo desetak sekundi i "obično nije jako skup".

​- To je prilično brzo za punjenje spremnika. Na to se ne možete žaliti! - rekao je Nelson.

No, obožavatelji GTA 6 su se, zapravo, požalili.

"Oh, mogu se žaliti, prijatelju. Ne znam ništa o ovome i već se žalim", poručio je jedan korisnik Reddita.

"To bi trebalo učiniti gameplay zanimljivijim: ukradeš auto, ostaneš bez goriva, moraš nastaviti pješice, pokušati pronaći benzinsku postaju ili novi prijevoz. Više varijacija nego voziti unedogled dok se ne sudariš ili pobjegneš. Meni se sviđa", teoretizirao je drugi.

Rockstarova želja da igrače uroni u realističan Vice City proteže se i izvan nekoliko novih mehanika. Igra će također pratiti kako se Jason i Lucia snalaze, uključujući i to jesu li se dovoljno naspavali između pljački. Nelson je rekao da će san utjecati na "regeneraciju određenih atributa". Jedna mehanika koju je Rockstar na kraju izbacio jer je bila previše realistična zahtijevala je od igrača kupnju namirnica za punjenje hladnjaka.

GTA 6 je, očekivano, pokrenuo rasprave mjesecima prije datuma izlaska, zakazanog za 19. studenog 2026. godine za PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ipak, kad je riječ o realističnim elementima, jedan je korisnik Reddita lijepo sažeo kako će se većina zapravo osjećati kad se dočepa pune verzije: "Samo se nadam da se sjećaju ubaciti zabavu. Realizam je sjajan, ali ako je previše zamoran, bit će razočaranje."