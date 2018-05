Jednooko čudovište: Zaronila i ostala ispod površine 61 dan...

USS Triton prva je podmornica koja je oplovila svijet. Nakon 60 dana i 21 sat ispod površine mora, izronila je u Grotonu u Connecticut. Triton je prvo podmorsko putovanje oko svijeta prošao rutom portugalskog pomorca Ferdinanda Magellana, prvog čovjeka koji bi oplovio svijet da nije poginuo kod otoka Mactan na Filipinima.

Osim što je sa 100 milijuna dolara tada bila najskuplja podmornica ikad sagrađena, bila je i najveća i najsnažnija nuklearna podmornica na svijetu. Dužine 136,4 metra, dizajnirana je kao nuklearni radar koji će pratiti i štititi flote nosača bojnih brodova i obavještavati ih o mogućnosti zračnih napada.

Pod kodnim imenom operacija Soundblast, Triton je na svoje putovanje krenuo iz matične luke New London iz Connecticuta 15. veljače 1960 godine. Posadi je rečeno da se pripremi na nešto dulji boravak pod morem nego što je uobičajeno, piše Wired.

Do 24. veljače stigli su do hridi sv. Petra i Pavla usred Atlantskog oceana u Brazilu, odakle je službeno krenulo oplovljavanje i tamo je članovima posade prezentiran b. U nekoliko sljedećih tjedana, Triton je prošao pored Rta Horn, prešao Pacifički i Indijski ocean i oplovio oko Rta Dobre Nade, ponovno ulazeći u Atlantski ocean.

Jedini svjedok plovidbe podmornice u Pacifiku bio je 19-godišnji ribar koji ih je vidio ribareći u Magellanovom zaljevu. National Geographic koji je dokumentirao cijelo putovanje potražio je mladog ribara na Filipinima i našao ga na otoku Mactanu, istom otoku na kojem je Magellan poginuo. Ribar je rekao da je vidio kako ga iz mora promatra 'čudnovato svjetleće oko' i mislio da se radi o morskom čudovištu.

