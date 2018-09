Još samo tri dana dijeli nas do najboljeg Weekenda u godini

Još samo tri dana ostala su do početka 11. Weekend Media Festivala, najvećeg događanja za medijsku i komunikacijsku industriju u jugoistočnoj Europi koji se održava od 20. do 23. rujna u staroj Tvornici duhana u Rovinju. Ovogodišnji Weekend Media Festival iznenadit će novim dvoranama i formatima, zanimljivim predavačima te brojnim panelima na kojima će se inspirirati preko 5000 sudionika.

Među brojnim panelima ističe se West Wing - kako savjetovati predsjednika, na kojem će vodeći savjetnici premijera i predsjednika iz regije otkriti s kojim su se sve izazovima susreli u svom poslu. „Svakako je to bila ratifikacija Istanbulske konvencije, kao i cijeli pokušaj rušenja nagodbe u Agrokoru koji, srećom, nije uspio. Uz to, izazov je bio pokušati utjecati na sam proces rada i stvoriti tim koji diše kao jedan, to je ključan preduvjet za uspjeh“, otkrio je Krešimir Macan, bivši posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za strateško komuniciranje.

Iz Slovenije stiže i Stojan Pelko, bivši savjetnik Samuela Žbogara, posebnog predstavnika EU na Kosovu, dok će o svojoj suradnji i o tome sluša li ju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoriti njegova dugogodišnja savjetnica za medije Suzana Vasiljević. „Mnogo vremena provodimo razgovarajući. Često se ne slažemo, dođe ponekad i do oštre razmjene mišljenja, ali mislim da je to normalno i zdravo. Najveća opasnost za jednog lidera je da se okruži ljudima koji neće htjeti ili smjeti ukazivati mu na greške“, kazala je Vasiljević.

Kako je tekla razmjena mišljenja s Vatrenima izvan i na sportskom terenu, na Weekendu će otkriti najbolji nogometni izbornik Zlatko Dalić i tako s nama podijeliti nepoznate detalje iz Rusije. One on one s Dalićem bit će prilika da saznamo kako je s reprezentacijom uspio ostvariti nevjerojatan niz pobjeda i baciti Hrvatsku u delirij kakav dugo nije viđen.

Dio programa 11. Weekenda bit će posvećen partnerima festivala, Njemačkoj i Francuskoj. Gosti iz vodećih europskih gospodarskih velesila predstavit će nam svoje najbolje marketinške, medijske i poslovne prakse. Christine Amtmann i Elsa Comby predstavit će nam televizijski kanal ARTE, jedan od pionira digitalnih medija koji je na području kulture i informacija zakoračio izvan nacionalnih granica.

Francuski stručnjak za sigurnost Eric Léandri i osnivač Qwanta pojasnit će kako funkcionira prva tražilica koja štiti slobodu korisnika te se brine da digitalni ekosistem ostane zdrav. Na Weekendu nas čeka i Gobelins, vodeća škola animacije na svijetu. Koja je tajna uspjeha francuske animacije zaslužne za animirane filmove „Kako je Gru ukrao mjesec“ te „Astérix“ otkrit će Cécile Blondel, voditeljica odjela međunarodnih odnosa ove prestižne škole.

Uz zanimljive teme i rasprave, ni ove godine neće nedostajati dobre zabave. Ovogodišnji Weekend otvorit će, uz nezaboravne hitove Olivera Dragojevića, glazbena diva Zdenka Kovačiček i pjevač Marko Tolja uz pratnju jedinstvenog Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera. Pozornicu će u petak zauzeti poznati hip-hoperi Bolesna braća, a na subotnjem partyju "Weekend Goes Global" posjetitelji će po prvi puta uživati u nastupu međunarodnih zvijezda. Veliko finale ovogodišnjeg Weekenda rezervirano je za belgijski duo 2manydjs koji će rasplesati posjetitelje najboljeg Weekenda u godini. Vidimo se uskoro!