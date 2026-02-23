U Kolumbiji se na parlamentarnim izborima 8. ožujka pojavljuje neobična “kandidatkinja”, AI bot po imenu ‘Gaitana’. Ideja je da u slučaju ulaska u parlament ne odlučuje sama, nego kroz model ‘digitalne demokracije’.
Kae ovo frende? Kandidatkinja za kolumbijski parlament...
Kolumbija se priprema za parlamentarne izbore koji su po rasporedu 8. ožujka, a na listama se ove godine pojavio neobičan kandidat. Riječ je o Gaitani, koja zaprvao ne postoji, nego je AI bot.
AI lik ‘Gaitana’ trebao bi se kandidirati za jedno od mjesta rezerviranih za autohtone zajednice, a inicijativu je pokrenuo Carlos Redondo iz zajednice Zenú na kolumbijskoj karipskoj obali. ‘Gaitana’ je nazvana po legendarnoj autohtonoj ženi koja se u Kolumbiji veže uz otpor, a u javnosti je predstavljena s plavom kožom, robotskog glasa, s naglaskom na zaštitu okoliša i prava životinja.
Plan je da bot funkcionira kao platforma za participaciju: članovi zajednice predlažu teme, ‘Gaitana’ prikuplja stavove, a zatim glasanje u parlamentu prati većinski rezultat. U primjeru koji se navodi, dugačak zakon bi se sažeo u nekoliko infografika, zajednica bi izrazila ‘za’ ili ‘protiv’, a bot bi na kraju prebrojao i dao smjer glasanja.
Zbog zakonskih ograničenja, AI se formalno ne može registrirati kao zastupnik, pa su izborne vlasti odobrile da Redondo i još jedna osoba budu “nositelji” mandata ako lista uspije, uz obvezu da djeluju prema ‘Gaitaninim’ uputama. Redondo priznaje da projekt još nije savršen i da postoje izazovi, od sigurnosti podataka do načina kako pošteno agregirati različita mišljenja, ali ga opisuje kao anti establishment pokušaj da se javnosti pokaže drugačiji model odlučivanja.
