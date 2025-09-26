Obavijesti

Kakav iPhone... 17 Pro Max iz Xiaomija ima dodatni ekran kraj kamera i divovsku bateriju

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Xiaomi

Najveća novost u seriji su Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, koji u kućište kamere ugrađuju dodatni zaslon od 2,9 inča. Tu je i potpuno novi Snapdragon čipset te ogromne baterije

Samo dan nakon što je su predstavili novu 15T seriju, Xiaomi je na kineskom tržištu otkrio svoj sljedeći flagship. Kompanija je pritom preskočila broj 16 i direktno skočila na 17, očito kako bi se imenom izravno poravnali s najnovijim iPhoneom 17. No, Xiaomi je i službeno potvrdio sve ono što se proteklih tjedana najavljivalo, a to je da će telefon imati i ekran na stražnjoj strani, koji daje potpuno dodatne funkcije uređaju. I da, nije ovo prvi put da smo vidjeli dodatne telefone. Davne 2012. to je imao i YotaPhone2. A Xiaomi 17 je i među prvima koji je dobio novi Snapdragon Elite 5 čipset.

Stražnji ekran i baterije kao glavni aduti

Foto: Xiaomi

Najveća novost u seriji su Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, koji u kućište kamere ugrađuju dodatni zaslon od 2,9 inča. Na njemu se mogu prikazivati sat, obavijesti i widgeti, koristiti ga za selfije glavnom kamerom ili igrati retro igre uz poseban “Game Boy” dodatak. Za očekivati je da će do službenog lansiranja HyperOS 3 verzije operativnog sustava te do dolaska telefona i na globalna tržišta biti i više funkcija na stražnjem ekranu. A ovi dodatni ekrani imaju i istu svjetlinu od 3500 nita kao i glavni ekrani.

Tijekom predstavljanja, Lei Jun je više puta uspoređivao nove modele s iPhoneom, tvrdeći da Xiaomi nudi bolju bateriju, performanse i fotografiju. Demonstrirao je i test u kojem je Xiaomi 17 izdržao dulje od iPhonea 17, čak i kad je Appleovom uređaju dodan dodatni MagSafe battery pack.

U praksi, Xiaomi 17 Pro Max donosi bateriju od 7.500 mAh, a 17 Pro 6.300 mAh, oba s podrškom za 100W žično i 50W bežično punjenje. Obični Xiaomi 17, iako nema stražnji ekran, nudi čak 7.000 mAh u kompaktnom kućištu od 6,3 inča, što je među najvećim kapacitetima u toj klasi. Pitanje je hoće li i na europskom tržištu zadržati ovaj kapacitet.

Foto: Xiaomi

Ključne značajke serije

Dizajn i zaslon: 6,3-inčni Xiaomi 17 i 17 Pro te 6,9-inčni Pro Max, svi s novom M10 OLED tehnologijom i ravnim metalnim okvirima. Pro Max dolazi i s jačim “Shield Glass 3.0” staklom.

Kamere: Leica Summilux sustav s tri 50 MP senzora. Pro Max se izdvaja periskopskim teleobjektivom s 5x optičkim zoomom i boljim radom u noćnim uvjetima.

Performanse: Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, do 16 GB RAM-a i 1 TB memorije, uz novi HyperOS i AI asistenta Hyper XiaoAi.

Cijene u Kini
Xiaomi 17: od 4.499 juana (~580 €)
Xiaomi 17 Pro: od 4.999 juana (~645 €)
Xiaomi 17 Pro Max: od 5.999 juana (~775 €)

Novi modeli u prodaju kreću 27. rujna u Kini, dok se globalno predstavljanje očekuje početkom 2026. godine, najvjerojatnije na MWC-u u Barceloni, ili nešto ranije.

