Kakav iPhone... 17 Pro Max iz Xiaomija ima dodatni ekran kraj kamera i divovsku bateriju

Samo dan nakon što je su predstavili novu 15T seriju, Xiaomi je na kineskom tržištu otkrio svoj sljedeći flagship. Kompanija je pritom preskočila broj 16 i direktno skočila na 17, očito kako bi se imenom izravno poravnali s najnovijim iPhoneom 17. No, Xiaomi je i službeno potvrdio sve ono što se proteklih tjedana najavljivalo, a to je da će telefon imati i ekran na stražnjoj strani, koji daje potpuno dodatne funkcije uređaju. I da, nije ovo prvi put da smo vidjeli dodatne telefone. Davne 2012. to je imao i YotaPhone2. A Xiaomi 17 je i među prvima koji je dobio novi Snapdragon Elite 5 čipset.

Stražnji ekran i baterije kao glavni aduti

Foto: Xiaomi

Najveća novost u seriji su Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, koji u kućište kamere ugrađuju dodatni zaslon od 2,9 inča. Na njemu se mogu prikazivati sat, obavijesti i widgeti, koristiti ga za selfije glavnom kamerom ili igrati retro igre uz poseban “Game Boy” dodatak. Za očekivati je da će do službenog lansiranja HyperOS 3 verzije operativnog sustava te do dolaska telefona i na globalna tržišta biti i više funkcija na stražnjem ekranu. A ovi dodatni ekrani imaju i istu svjetlinu od 3500 nita kao i glavni ekrani.

Tijekom predstavljanja, Lei Jun je više puta uspoređivao nove modele s iPhoneom, tvrdeći da Xiaomi nudi bolju bateriju, performanse i fotografiju. Demonstrirao je i test u kojem je Xiaomi 17 izdržao dulje od iPhonea 17, čak i kad je Appleovom uređaju dodan dodatni MagSafe battery pack.

U praksi, Xiaomi 17 Pro Max donosi bateriju od 7.500 mAh, a 17 Pro 6.300 mAh, oba s podrškom za 100W žično i 50W bežično punjenje. Obični Xiaomi 17, iako nema stražnji ekran, nudi čak 7.000 mAh u kompaktnom kućištu od 6,3 inča, što je među najvećim kapacitetima u toj klasi. Pitanje je hoće li i na europskom tržištu zadržati ovaj kapacitet.

Foto: Xiaomi

Ključne značajke serije

Dizajn i zaslon: 6,3-inčni Xiaomi 17 i 17 Pro te 6,9-inčni Pro Max, svi s novom M10 OLED tehnologijom i ravnim metalnim okvirima. Pro Max dolazi i s jačim “Shield Glass 3.0” staklom.

Kamere: Leica Summilux sustav s tri 50 MP senzora. Pro Max se izdvaja periskopskim teleobjektivom s 5x optičkim zoomom i boljim radom u noćnim uvjetima.

Performanse: Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, do 16 GB RAM-a i 1 TB memorije, uz novi HyperOS i AI asistenta Hyper XiaoAi.

Cijene u Kini

Xiaomi 17: od 4.499 juana (~580 €)

Xiaomi 17 Pro: od 4.999 juana (~645 €)

Xiaomi 17 Pro Max: od 5.999 juana (~775 €)

Novi modeli u prodaju kreću 27. rujna u Kini, dok se globalno predstavljanje očekuje početkom 2026. godine, najvjerojatnije na MWC-u u Barceloni, ili nešto ranije.