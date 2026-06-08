Gatsonides je bio pionir automobilizma, poduzetnik, inovator i, iznad svega, strastveni reli vozač, ali njegovo nasljeđe danas osjećaju milijuni vozača diljem planeta
POVIJEST RADARA
Kako je reli prvak stvorio najomraženiji uređaj na svijetu
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Malo je izuma koji izazivaju toliko prezira kod vozača kao kamera za nadzor brzine. Gotovo svatko tko je ikada dobio omotnicu s "čestitkom" na kućnu adresu prokleo je dan kada je taj uređaj postavljen. No, priča o njegovu nastanku krije nevjerojatnu ironiju: izumio ga je čovjek koji je bio opsjednut brzinom, svjetski prvak u reliju koji je samo želio biti još brži.
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