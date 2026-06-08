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Kako je reli prvak stvorio najomraženiji uređaj na svijetu

Piše Autostart,
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Kako je reli prvak stvorio najomraženiji uređaj na svijetu
U Podorljaku postavljene nove kamere za nadzor brzine | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Gatsonides je bio pionir automobilizma, poduzetnik, inovator i, iznad svega, strastveni reli vozač, ali njegovo nasljeđe danas osjećaju milijuni vozača diljem planeta

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Malo je izuma koji izazivaju toliko prezira kod vozača kao kamera za nadzor brzine. Gotovo svatko tko je ikada dobio omotnicu s "čestitkom" na kućnu adresu prokleo je dan kada je taj uređaj postavljen. No, priča o njegovu nastanku krije nevjerojatnu ironiju: izumio ga je čovjek koji je bio opsjednut brzinom, svjetski prvak u reliju koji je samo želio biti još brži.

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