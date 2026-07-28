Naglo pritiskanje kočnice ili trzaj upravljačem prema zaustavnom traku mogu dodatno destabilizirati vozilo i pretvoriti puknuće gume u mnogo ozbiljniju prometnu nesreću
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Kako postupiti ako guma pukne na autocesti: Prve sekunde su uvijek daleko najvažnije
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Pucanje guma najčešće se događa ljeti i to na autocesti, kada visoke temperature dodatno zagrijavaju asfalt i same pneumatike. Ako je tlak prenizak, guma se pri velikoj brzini više deformira, snažnije zagrijava i može doći do oštećenja njezine unutarnje strukture, osobito na dugim putovanjima i s opterećenim automobilom.
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