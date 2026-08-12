Kako sigurno fotografirati pomrčinu Sunca mobitelom: Vodič za nebeski spektakl

Današnja pomrčina djelomično vidljiva i iz Hrvatske, pružit će jedinstvenu priliku za fotografiranje. Iako su moderni pametni telefoni sposobni zabilježiti ovaj fenomen, ključno je pristupiti snimanju s oprezom. Bez odgovarajuće pripreme ne riskirate samo lošu fotografiju, već i trajno oštećenje vida te senzora kamere na vašem uređaju.

Zaštita je na prvom mjestu: Ne gledajte u Sunce

Apsolutni prioritet je sigurnost. Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne gledajte izravno u Sunce bez certificirane zaštite, poput specijaliziranih naočala za pomrčinu, jer obične sunčane naočale nisu dovoljne. Isto vrijedi i za vaš telefon. Njegova optika djeluje poput leće za povećavanje, koncentrirajući sunčevu svjetlost i toplinu na malenu površinu senzora. Dugotrajno izlaganje bez filtra može doslovno spržiti fotodiode i izazvati toplinsko gašenje uređaja, ostavljajući trajne crne mrlje ili "mrtve piksele" na budućim fotografijama.

Neophodna oprema bez koje se ne može

Najvažniji dio opreme je certificirani solarni filtar koji zadovoljava standard ISO 12312-2. Ne morate kupovati skupe dodatke; pristupačna opcija je pažljivo izrezati leću s jednih certificiranih naočala i čvrsto je pričvrstiti ljepljivom trakom preko svih objektiva kamere na mobitelu. Važno je da nema procjepa. Za oštre i stabilne snimke, pogotovo pri korištenju zuma, neophodan je stativ. On oslobađa ruke i omogućuje mirno kadriranje. Kako biste izbjegli podrhtavanje uređaja pri okidanju, koristite samookidač s odgodom od nekoliko sekundi ili praktični Bluetooth okidač.

Pravilne postavke za savršenu fotografiju

Automatske postavke vjerojatno neće dati dobre rezultate jer će Sunce izgledati kao preeksponirana mrlja. Prebacite se na "Pro" ili ručni način rada. Prvi je korak zaključavanje fokusa i ekspozicije, što se obično radi dugim pritiskom na Suncu na zaslonu. Zatim, drastično smanjite ekspoziciju povlačenjem klizača prema dolje kako biste dobili jasno definiran Sunčev disk. Koristite nisku ISO vrijednost (100-200) te veliku brzinu zatvarača, npr. 1/1000 s. Ako telefon ima više leća, koristite optički zum umjesto digitalnog koji degradira kvalitetu. Za maksimalnu fleksibilnost pri kasnijoj obradi, snimajte u RAW formatu. On čuva sve podatke sa senzora, za razliku od JPEG-a, i daje bolje rezultate nakon uređivanja.









*uz korištenje AI-ja