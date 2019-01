Kako su ih promijenili milijuni: Njih danas ne bi ni prepoznali

Najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos objavio je u srijedu da se rastaje od supruge MacKenzie nakon 25 godina braka. Nije tu bilo velike drame, a par je objavio da se razvode i ostaju u prijateljskim odnosima.

No, vijest je poprilično iznenadila širu javnost, možda ne toliko zbog razvoda nego što će to biti razvod težak 137 milijardi dolara i samim time, najveća podjela bračne imovine u povijesti. Jeff i MacKenzie upoznali su se 1992. godine i vjenčali prije pokretanja Amazona, a ona je bila jedna od prvih zaposlenica Amazona.

Upravo je najbogatiji čovjek na svijetu i jedan od tehnoloških lidera koji su se i najviše promijenili kroz karijeru. Za razliku od Bezosa s početka karijere, današnji Bezos izgleda kao multimilijarder koji ima vlastite rakete ili bliži je Hollywoodu nego Silicijskoj dolini. Često ga se može vidjeti u majicama kratkih rukava koje ističu njegove mišiće, a fotografija iz 2017. postala je pravi viralni hit.

No nije Bezos jedini koji je prošao drastičnu promjenu. Elon Musk je čovjek kojeg mnogi često nazivaju stvarnim Tonyjem Starkom. Dok je fiktivni Stark prvo proizvodio oružja, Musk se prije bavio softverom, pa se tek potom okrenuo revolucionarnim industrijama. On radi električne automobile, razvija transportni sustav Hyperloop, gradi rakete i želi ljudsku vrstu pretvoriti u pravu svemirsku civilizaciju.

No, stres svih tih poslova kod Muska nije donio gubitak kose, već suprotno. Njemu je kosa s milijardama narasla u odnosu na snimke s kraja '90-ih godina. Tako je lani liječnik Jeffrey Epstein objasnio za PageSix kako je 'vrlo, vrlo vjerojatno' da je Musk išao na presađivanje kose te da njegove starije fotografije pokazuju i da je bio dobar kandidat za to. Pretpostavlja da je Musk išao barem na dvije operacije presađivanja kose koje su ga koštale između 20.000 i 30.000 dolara. Za njega, sitniš.

Mark Zuckerberg je danas peti najbogatiji čovjek na svijetu, no usprkos milijardama on se i dalje trudi živjeti relativno jednostavno. Tako je i danas gotovo uvijek odjeven u istu kombinaciju traperica i majica. Često ga se moglo vidjeti za volanom običnog Golfa, iako ima i jurilice u svom vlasništvu. I dok je na početku karijere izgledao kao tipični tinejdžer, kod njega u proteklih 15-ak godina nije bilo drastične promjene kao kod Bezosa.

Još jedan od onih koji su godinama njegovali gotovo identičan imidž je i Bill Gates, drugi najbogatiji čovjek koji je danas sa suprugom fokusiran na filantropske projekte. Fotografija koju je prije par godina snimio s Paulom Allenom i ponovio scenu iz 1981. pokazuje koliko je ostao sličan sebi.

