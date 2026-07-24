Kako uspješno komunicirati s djetetom: Odgojiteljica u vrtiću napisala priručnik za roditelje

Željka Pintar, odgajateljica u Dječjem vrtiću Kustošija, svojoj je publici već dobro poznata po svojim slikovnicama. Priča "Trbušasti medo i kljunasta ptica" izašla je 2023. godine u suradnji s ilustratoricom Matejom Vincelj Škaricom. Sljedeće četiri slikovnice ("Rođendan kljunaste ptice", "Medo i ptica na izletu", "Ručak trbušastog mede", "Ljetovanje kljunaste ptice") ilustrirao je Danijel Žabčić.

S njim je Željka Pintar nastavila suradnju i na sljedećem projektu. Radi se o brošuri o komunikaciji, namijenenoj roditeljima. Upravo je komunikacija s djetetom jedan od najizazovnijih dijelova odgoja. Kako autorica ističe u uvodu, roditelji danas traže odgovore na raznim stranama, od prijatelja, stručnih preporuka, do poticajne literature. I većina se zaista trudi pronaći odgovore, te pružiti svome djetetu, ali i sebi, kvalitetan odnos.

Brošuru možete pogledati OVDJE

U čemu griješimo

- Ipak, poduku koju prime često dožive nedjelotvornom u vlastitom obiteljskom iskustvu. Naime, unatoč važnosti usvajanja znanja, ovladavanja sposobnostima i razvoja vještina, roditeljska praksa, u prvom redu, prvenstveno ostaje privatno i intimno iskustvo koje, umjesto o stručnom znanju, dominantno ovisi o osobnoj zrelosti, iskustvu vlastitog odrastanja i općem poimanju života - navodi Željka Pintar.

Temu komunikacije ona dijeli na Dijalog preko veze i Dijalog preko odnosa, te se u posebnom poglavlju bavi Roditeljskom zrelošću i obiteljskim dijalogom.

Željka Pintar, primjerice, objašnjava zašto često griješimo kad se djetetu obraćamo kao odrasloj osobi, te zanemarujemo njegova emocionalna i sponajna ograničenja. U brošuri ćete pronaći i odgovore zašto nije nužno dobro uvijek udovoljavati djetetu i izbjegavati svađu - to je siguran put do loše socijaliziranog djeteta koje se ne nauči nositi s vlastitim emocijama.

Roditeljska zrelost

Posebno je važan dio koji govori i roditeljskoj zrelosti i u kojem autorica jasno ističe:

- Nedostatna komunikacija roditelja i djeteta ne proizlazi iz nedostatka roditeljskih (dijaloških) vještina, već iz njihove nedovoljne emocionalne zrelosti. U tom smislu, roditelje nije (samo) potrebno naučiti dijalogu (ili ga uvježbavati) nudeći im konkretne predloške ispravne komunikacije već ih je važno potaknuti na razvoj umijeća dijaloga koji proizlazi iz zrelosti njihove osobnosti.

Odgoj preko odnosa uključuje više različitih pogleda, od odnosa preko discipline, koncentracije, strpljenja, do objektivnosti i vjere. Ako vas muče pitanja o tome kako se približiti svome djetetu, razumjeti ga i voditi ga na siguran i brižan način, brošura Željke Pintar pružit će vam kvalitetne i cjelovite odgovore.