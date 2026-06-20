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Kako uštedjeti na održavanju automobila? Ovo su poslovi koje možete obaviti sami...

Piše Autostart,
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Kako uštedjeti na održavanju automobila? Ovo su poslovi koje možete obaviti sami...
Foto: Dreamstime

Samostalno održavanje ne znači izbjegavanje servisa, nego razumniju brigu o automobilu. Vlasnik koji zna provjeriti osnove i obaviti sitne zamjene znatno pomaže svojem automobilu i pritom štedi

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Održavanje automobila posljednjih je godina osjetno poskupjelo. Dijelovi su skuplji, sat rada u servisu više nije "sitnica", a i najjednostavniji zahvati ponekad završe računom koji neugodno iznenadi. Dobra vijest je da se dio troškova može izbjeći bez ikakvog čarobnjaštva, "velikog znanja" i bez pretvaranja garaže u profesionalnu radionicu. Ne trebate rastavljati motor, popravljati automatski mjenjač ili dirati kočnice ako za to nemate iskustva i znanja, ali mnogo se toga može napraviti samostalno, sigurno i uz minimalnu količinu alata.

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