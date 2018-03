Karoq je ozbiljan kandidat da postane novi Škodin bestseler

Čini se da, nakon Octavije, Škoda ima novi model koji bi mogao zasjesti na vrhove raznih ljestvica najprodavanijih automobila.

U vrijeme u kojem su SUV-ovi popularniji nego ikad, iz Škode dolazi svojevrsna SUV verzija Octavije, prostran, praktičan, inteligentan, udoban i vrlo dobra vrijednost za uloženi novac. Karoq je među manjim kompaktnim SUV modelima, no u unutrašnjosti je nevjerojatno prostran, kao što je to već i običaj među Škodinim modelima. Primjerice na stražnjoj klupi ima mjesta kao u nekom 20 cm dužem konkurentu, a u prtljažnik stane 521 litra, što je rezultat na razini auta srednje klase.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Kao tipična Škoda, Karoq nudi obilje prostora

Testni Karoq opremljen je po ukusu tipičnog hrvatskoga kupca i vjerojatno će većina prodanih Karoqa u Hrvatskoj imati otprilike ovakvu konfiguraciju, Ambition paket opreme i 1.6 TDI motor. U ponudi su dva paketa opreme, no već osnovni, kakav je na testnom autu, prilično je bogat. U seriji su, primjerice, 17” naplaci, automatska klima i 8” zaslon osjetljiv na dodir, a kad tome pribrojimo nešto dodatne opreme, kao na testnom autu, za razumnu cijenu dobivamo gotovo luksuzni auto.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Oprema je gotovo luksuzna

Uz to Karoq je udoban, vrlo dobar na duljim putovanjima i adekvatno motoriziran. Najslabiji dizelaš u ponudi je sa svojih 115 KS i dovoljan, a potvrda toga su i sasvim dobre performanse. Upravljač je dovoljno izravan, mjenjač precizan, no Karoq nije baš “talentiran” za jurnjavu zavojima bez obzira na to što se može birati između nekoliko načina vožnje. Za to je jednostavno previše mekano ugođen.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Najbolja strana auta je njegova cijena. Manje od 200.000 kuna ne čini se posebno povoljnim, no kada detaljnije pogledamo i usporedimo s konkurencijom, Karoq je pravi kandidat za best buy u klasi.