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Kinezi bi mogli razvijati i proizvoditi Maseratije...

Piše Autostart,
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Kinezi bi mogli razvijati i proizvoditi Maseratije...
Foto: Maserati
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Planirana je i neobična strategija prodaje. Automobili razvijeni na zajedničkoj osnovi u Kini bi se nudili pod markom Maextro, koju su već razvili Huawei i JAC, dok bi na ostalim tržištima nosili ime Maserati

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Maserati je desetljećima bio simbol talijanskog automobilskog prestiža, no njegova budućnost mogla bi ovisiti o kineskoj tehnologiji i proizvodnji. Prema najnovijim informacijama iz Kine, talijanski proizvođač priprema suradnju s tehnološkim divom Huaweijem i automobilskom kompanijom JAC Motors. U planu su dva potpuno električna modela, no konačni sporazum još nije službeno potvrđen.

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