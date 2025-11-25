Obavijesti

NOVA MISIJA

Kinezi su lansirali letjelicu Shenzhou-22 bez ljudske posade

Piše HINA,
Kinezi su lansirali letjelicu Shenzhou-22 bez ljudske posade
Foto: CHINA DAILY/REUTERS

Oštećena letjelica Shenzhou-20, kojom se 5. studenog astronautski trojac trebao vratiti, pretrpjela je udar svemirskog otpada, pa se posada vratila letjelicom s brojem 21

Kineska misija Shenzhou-22 lansirana je u utorak dok zemlja nastoji smanjiti sigurnosne rizike za svoj program svemirskih letova s ​​posadom i za svemirsku postaju nakon što je prethodna letjelica oštećena u orbiti ranije ovog mjeseca. Letjelica Shenzhou-22 bez ljudske posade na kineskoj svemirskoj postaji Tiangong trebala bi zamijeniti letjelicu Shenzhou-21, koja se morala vratiti na Zemlju šest mjeseci prije roka nakon što je druga letjelica spojena na postaju bila oštećena.

Tiangong i tročlana kineska posada već 10 dana nemaju letjelicu za let u slučaju hitne potrebe, što se nije dogodilo od početka rada postaje potkraj 2022. 

Oštećena letjelica Shenzhou-20, kojom se 5. studenog astronautski trojac trebao vratiti, pretrpjela je udar svemirskog otpada, pa se posada vratila letjelicom s brojem 21.

FILE PHOTO: Long March 2F rocket carrying the Shenzhou-21 spacecraft blasts off from launchpad at Jiuquan Satellite Launch Center
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Shenzhou-22 jei lansiran u utorak iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, kao i sve ostale istoimene misije.

Ključna razlika je u tome što ovaj put letjelica nema ljudsku posadu jer na svemirskoj postaji na dulji rok mogu biti samo tri astronauta.

Shenzhou-23 s ljudskom posadom trebao bi biti lansiran negdje oko travnja iduće godine.

Zbog oštećenja letjelice Shenzhou-20, njezina posada morala je ostati na postaji dodatnih deset dana s posadom letjelice Shenzhou-21 koja je tek stigla, pa je postaja morala raditi s maksimalnim kapacitetom za šestero astronauta dulje od uobičajenog trajanja smjene.

