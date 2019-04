Ključna poruka sa skupa o energetici u Hrvatskoj

SED 2019 / Summit energetske demokracije, koji je u petak zaključen u Puli, najkompleksniji je skup vezan uz energetiku u Hrvatskoj, upravo iz razloga što je povezao širok spektar dionika vezanih uz doslovno sve segmente energetike. Za razliku od različitih jednodnevnih događanja koji ciljaju po jednu energetsku nišu, SED 2019 je tijekom tijekom tri dana rada, s više od 400 sudionika i gotovo 150 panelista, u čak dvadeset i jednom panelu, predstavio aktualne trendove svih područja energetike. Program skupa, utemeljen po principu „struka za struku“, ponajprije je istaknuo „kupca kao središte“.

To je, među ostalim, prigodom otvaranja naglasio predsjednik SEDa dr. sc. Goran Granić koji je kao predsjednik Hrvatskog energetskog društva uspio na jednome mjestu povezati sve dionike koji su u Puli mogli zajednički raspravljati o složenosti problematike te specifičnostima segmenata koje predstavljaju.

„Vrijeme nafte i plina ipak još nije prošlo, no već 2050. godine većina zemalja služit će se isključivo energijom iz obnovljivih izvora“., rekla je Nada Kolega, glasnogovornica HOPSa i članica Izvršnog odbora skupa SEDa na panelu „Mediji u razvoju energetske demokracije“. Na istom su panelu, kojeg je moderirao izvršni urednik Jutarnjeg lista Marko Biočina, sudjelovali i direktor korporativnih komunikacija HEPa Ivica Žigić te urednik u gospodarskoj redakciji HTVa Tomislav Cerovec, izvršni urednik Jutarnjeg lista.

Panel: Mediji u razvoju energetske demokracije. (s lijeva na desno)Marko Biočina, Tomislav Cerovec, Nada Kolega, Željko Purger i Ivica Žigić

Dan ranije, čelne su se osobe triju najvažnijih hrvatskih energetskih kompanija u zanimljivoj panel diskusiji dotaknule svih onih tema koje se dotiču upravo krajnjih korisnika energije koji se danas popularno nazivaju „kupcima“. Predsjednik uprave INAe, Sandor Fasimon, član uprave HEPa Marko Ćosić i predsjednik uprave PPD-a Pavao Vujnovac govorili su, među ostalim, o LNG terminalu, kao i o razlozima mogućih poskupljenja izvora energije. Fasimon je tako istaknuo da će sisačka Rafinerija Ini i dalje ostati važno logističko čvorište, kao i važan segment u proizvodnji maziva, ali ne za obradu sirove nafte.

Razgovarajući o cijeni plina Fasimon je kazao kako je i PPD u vrlo sličnoj poziciji kao i INA no on vjeruje kako je fokus na cijeni plina prenaglašen. “Činjenica jest da bi bilo dobro da se taj trošak smanji, ali tu je i pitanje transportnih troškova, koji također utječu na konačnu cijenu plina, a trebali bi biti smanjeni. No dugoročno, vi želite imati kompaniju koja je financijski održiva uz tržišnu cijenu plina.”, istaknuo je Fasimon.

Pavao Vujnovac, direktor i vlasnik Prvog plinarskog društva (PPD) objasnio je strukturu te važne hrvatske energetske kompanije objasnivši kako je Energia naturalis je (ENNA) holding kompanija koja u svom vlasništvu ima dvadesetak tvrtki, od kojih su najpoznatije okupljene u PPD grupu. Norveška veleposlanica u Hrvatskoj, profesorica Astrid Versto, koja je u Norveškoj najpoznatija po svojoj iznimnoj novinarskoj karijeri, sudjelovala je u diskusiji o mogućnostima poticanja energetske učinkovitosti. „Norveški „Høegh LNG“ ima ozbiljan interes za ulaganje u energetski sektor, pogotovo u vezi LNG terminala na Krku. U okviru norveških darovnica nadamo se dodatno proširiti poslovnu suradnju, pogotovo u području plavog rasta i ekološki prihvatljivih inovacija u industriji.“ Rekla je, među ostalim, norveška veleposlanica na SEDu u Puli.

Panel: Energetska politika / Pogled energetskih tvrtki (s lijeva na desno) Goran Slipac, Marko Ćosić, Sandor Fasimon i Pavao Vujnovac

"Energetska tranzicija koju započinjemo je ne samo gospodarsko, već i prvorazredno socijalno i političko pitanje. Važnost energije za gospodarsku aktivnost i ekonomski rast je neupitna. Za očekivati je da energetski sektor bude glavni motor investicijskog razvoja Hrvatske s nizom projekata koji će dolaziti ne samo iz javnih tvrtki, nego i iz privatnog sektora. Stoga je od velike važnosti imati kvalitetnu energetsku strategiju koju će pratiti u svom napretku", zaključila je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac u srijedu u povodu otvorenja Summita energetske demokracije. Na kraju skupa najavljen je i SED 2020 koji će se u ožujku iduće godine održati u Puli.

Skup je organiziran pod pokroviteljstvom Energetskog instituta Hrvoje Požar, Hrvatskog energetskog društva, Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i HUPa. Partneri projekta su HEP, INA, PPD/ENNA te ostali vodeći dionici energetskog sektora u Hrvatskoj: Hrvatski operater tržišta energije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Končar, Plinacro, Siemens, Hrvatska burza električne energije (Cropex), Agencija za ugljikovodike, Renault/Nissan, Vermillion, Pliva i Turistička zajednica grada Pule. Tehnički organizator skupa SED 2019 je agencija ATI iz Pule.