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Kod kuće čuvate zalihe? Ima li motorno ulje neki rok trajanja?

Piše Autostart,
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Kod kuće čuvate zalihe? Ima li motorno ulje neki rok trajanja?
Foto: Canva

Na problem mogu upućivati grubi talog na dnu posude, odvajanje tekućine, neujednačena boja ili mjehurići zraka. Takvo ulje ne treba ulijevati u motor

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Pri kupnji motornog ulja mnogi najprije traže datum proizvodnje, kao da je riječ o svježem prehrambenom proizvodu. Logika se čini jednostavnom: što je ulje novije, to je bolje za motor. Je li zaista tako i ima li motorno ulje uopće rok trajanja?

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