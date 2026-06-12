Koga danas pratiti na SP-u? EA Sports FC izdvojio je najbolje ocijenjene igrače skupine B

Nakon što je Svjetsko prvenstvo 2026. započelo utakmicama skupine A, došlo je vrijeme da na teren izađu i reprezentacije iz skupine B. Četiri nove momčadi kreću u svoj pohod na naslov, a među njima je i jedan od domaćina turnira.

Skupinu B otvorit će Kanada utakmicom protiv Bosne i Hercegovine, dok drugi par čine Katar i Švicarska. Riječ je o četiri reprezentacije koje u svojim redovima imaju igrače svjetske klase, a mi smo odlučili, uz pomoć popularne videoigre EA Sports FC 26, izdvojiti po jednu zvijezdu iz svake momčadi. Iako EA Sports nije objavio službenu ljestvicu, Marca nudi analizu ocjena i posebnih promotivnih kartica koja daje jasan uvid u to tko su glavni aduti ovih ekipa.

Švicarska preciznost s dva ključna stupa

Švicarska se može pohvaliti s nekoliko izvanrednih pojedinaca, no dvojica se posebno ističu kao temelj njihove igre - jedan na golu, a drugi u srcu veznog reda.

Gregor Kobel kao jamac sigurnosti

Vratar švicarske reprezentacije i Borussije Dortmund, Gregor Kobel, jedna je od glavnih zvijezda momčadi. U Bundesligi je briljirao, upisavši čak 15 utakmica bez primljenog gola, čime je pokazao da je spreman biti oslonac svoje ekipe i na svjetskoj smotri. U igri EA Sports FC 26 njegova kartica ima visoku ocjenu 86, a krase je izvanredni refleksi, elastičnost i poseban stil igre koji mu omogućuje brzo izlaženje s gol-linije. To ga čini kompletnim golmanom koji može odgovoriti na sve izazove.

Granit Xhaka, motor momčadi s elitnom karticom

Iako je Kobel sjajan, prava zvijezda Švicaraca u igri je Granit Xhaka. Njegova osnovna kartica ima ocjenu 85, no zahvaljujući promocijama vezanim uz Svjetsko prvenstvo, Xhaka posjeduje "Path to Glory" karticu s nevjerojatnom ocjenom 95. To ga svrstava ne samo u vrh skupine B, već i među najbolje ocijenjene vezne igrače na cijelom turniru unutar igre, čime postaje virtualni motor švicarske reprezentacije.

Domaćin se uzda u nevjerojatnu brzinu

Kanada kao jedan od domaćina ima velika očekivanja, a sve su oči uprte u njihovu najveću zvijezdu, igrača koji je sposoban sam riješiti utakmicu.

Alphonso Davies, kanadski brzi vlak

Branič Bayerna vjerojatno je jedan od najboljih igrača cjelokupnog turnira. Ipak, Kanađani su u problemima jer se čini da se Davies još uvijek oporavlja od ozljede i neće nastupiti u prvoj utakmici. Unatoč tome, ostaje u kampu reprezentacije i predstavlja njihovu najveću nadu. U igri, njegova osnovna kartica ima ocjenu 83, no, kao i kod Xhake, njegova "Path to Glory" verzija doseže ocjenu 95. Ono što ga čini posebnim je gotovo nestvarna ocjena za brzinu od 94, koja igračima omogućuje da s njim dominiraju uz aut-liniju.

Napadačka snaga Bosne i Hercegovine

Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju snagu crpi iz iskusnog i potentnog napadačkog reda, gdje se ističu dva imena.

Ermedin Demirović kao golgeterska prijetnja

Napadač VfB Stuttgarta, Ermedin Demirović, jedna je od glavnih uzdanica BiH. Ove sezone je u njemačkoj ligi, kupu i Europa ligi zabio 15 golova i podijelio pet asistencija. Nakon epizoda u Alavésu i Almeríji, skrasio se u Bundesligi gdje pruža najbolje partije karijere. U igri ima solidnu ocjenu 80, a ističu se njegova snaga udarca i tjelesna građa.

Edin Džeko, vječni dijamant

Iako Demirović ima sjajnu sezonu, status prve zvijezde i dalje pripada legendarnom Edinu Džeki. Njegova osnovna kartica ima ocjenu 81, ali kao i ostale zvijezde skupine, Džeko je dobio posebne kartice. Njegova "Team of the Week" verzija ima ocjenu 88, a pojavile su se i informacije o "Path to Glory" kartici s ocjenom 94, što ga čini jednim od najubojitijih napadača u igri.

Katarski adut s iskustvom iz La Lige

Domaćin prošlog Svjetskog prvenstva oslanja se na igrača koji je dobro poznat ljubiteljima španjolskog nogometa. Prema analizi EA Sports FC 26, on je ključ njihova uspjeha.

Akram Afif, majstor driblinga

Zvijezda Katra je Akram Afif, igrač koji je nekada nastupao za Sporting Gijón i Villarreal. Trenutno igra za Al Sadd u katarskoj ligi, gdje je ove sezone ostvario nevjerojatan učinak od 18 golova i 18 asistencija. U igri ima izuzetno zabavnu karticu s ocjenom 79, četiri zvjezdice za vještine i dobrom brzinom, što ga čini vrlo zanimljivim izborom za poziciju lijevog krila. Ostaje za vidjeti može li svoju momčad povesti do uspjeha na svjetskoj pozornici.

*uz korištenje AI-ja